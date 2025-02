В болничната стая: Папата спретна литургия с лекарите и медицинските сестри

Заради лечението си в болницата папа Франциск прехвърли богословските си задължения, но въпреки това е останал верен на навиците си. Главата на Римокатолическата църква все пак е присъствал на литургия в неделния ден. Това е станало рано в неделя в апартамента му в болница "Джемели", като заедно с него са били лекарите и медицинските сестри, които наблюдават лечението му. Съобщението идва от информационния канал на Ватикана - Vatican News.

Папата се лекува от двойна пневмония в римската болница "Джемели" повече от седмица. Първоначално папата беше приет с бронхит, но той прерасна в пневмония в двата бели дроба, което предизвика тревога.

Според информация на пресслужбата на Светия престол десетата му нощ в лечебното заведение е била спокойна. "Нощта мина добре; папата спа и си почива“, гласи изявлението.

В неделя вечерта пресслужбата на Светия престол съобщи, че състоянието му остава критично, въпреки че не е имал никакви респираторни кризи от събота сутринта. Папа Франциск е получил кръвопреливане, за да повиши нивата на хемоглобина си.

„Тромбоцитопенията остава стабилна; въпреки това някои кръвни изследвания показват ранна, лека бъбречна недостатъчност, която в момента е под контрол“, се казва в неделното изявление за пресата, добавяйки, че „кислородната терапия с висок поток продължава през носните канюли“, се казва още в изявлението. ОЩЕ: Папата остава в критично състояние

Pope Francis had a restful tenth night in the hospital, according to the Holy See Press Office.



"The night went well; the Pope slept and is resting."



He is receiving treatment for double pneumonia at Rome's Gemelli Hospital.https://t.co/Zb54goshRW pic.twitter.com/eyZwnbJmJc