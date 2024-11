Пари и редки минерали - затова ще има мир в Украйна: Настроения в САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Тази война е заради пари – хората не говорят много, знаете ли, че най-богатата на редки минерали държава в Европа е Украйна? От 2 трилиона до 7 трилиона долара като стойност! Украйна е готова да сключи сделка с нас, а не с руснаците, така че е в наш интерес Русия да не я превземе. Украйна е житницата за развиващия се свят - 50% от храната, която потребява Африка, идва от Украйна. Можем да правим пари и да имаме икономическа връзка с Украйна, която да е много печеливша за нас, но ако има мир – затова Доналд Тръмп ще сключи сделка, ще ни направи по-богати. Сделката ще е добра за нас и за Украйна – Тръмп ще донесе мир, а Байдън е провал, когато става въпрос да се справи с лоши момчета". Думите са на известния републикански сенатор Линдзи Греъм и са ясен сигнал какво очакват богатите кръгове в САЩ от идващата администрация на Доналд Тръмп:

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски коментира по време на Третата международна конференция за продоволствената сигурност необходимите реформи в украинската армия, за да бъде тя успешна. На първо място – основна задача на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски е да ограничи бюрокрацията, предаде "Суспилно".

"И това е много важно. Един офицер трябва да види войника. Генерал, който не е бил в окопите, за мен не е генерал, въпреки опита му. С цялото ми уважение днес най-тежката ситуация е на фронта, генералите трябва да са в окопите“, каза Зеленски. Той уточни, че ако намаляването на бюрокрацията ще се постигне с преминаване към различно управление като форма на военните части (т.нар. деление корпус-бригада), тогава военните трябва да го направят. На 22 ноември източници на "Суспилно" в украинския генщаб съобщиха, че до края на ноември тази година ВСУ ще представят концепция за реформа, според която украинската армия ще премине към системата "корпус-бригадна": Украинската отбрана се срива: За неефективността на Генщаба говорят висши украински офицери

Реформи и военна помощ за Украйна

Главният редактор на "Цензор.нет" Юрий Бутусов, който е отдавна известен като силен критик на Зеленски, разкритикува отново Андрий Ермак – началникът на канцеларията на Зеленски. Бутусов го обвини за пореден път, че иска да държи всички възможни лостове на власт – този път заради дроновете. Като подчертава, че разработката и доставка на дронове е едно от нещата, с които Украйна се справя добре, Бутусов твърди, че Ермак е изместил украинския министър на иновациите Михайло Федоров. Разпределението на ресурсите по United24 (платформата за набиране на средства за помощ на Украйна, в която всеки по света може да дари и конкретно има и опция за дарения специално за дронове) е орязано, казва Бутусов, според когото Ермак е отмъстил на Федоров, че опитал да поеме контрола над украинското министерство на отбраната в сферата на дроновете. Бутусов заявява – когато Зеленски посочи Федоров за ръководител на първия от проектите за системно производство и доставка на дронове за украинските военни, в рамките на Националната гвардия на Украйна, само за 1 година бойна служба този проект унищожи над 8000 единици руска военна техника – феноменално. Това все още е единствената, много успешна реформа във военната индустрия, извършена от Зеленски, добавя журналистът. Само че сега Ермак, който се опитва да контролира украинската външна политика, "отне отпускането на средства за дронове" чрез политическа "операция" срещу приближения на Федоров вицепремиер и министър на инфраструктурата Александър Кубраков, който започна да администрира сферата на дроновете: "Сега цялата отговорност за разработването на дронове, а именно за реда на технологичните промени в армията, за определяне на приоритетите на финансирането, за възможността за промяна на хода на войната е поета лично от Андрий Ермак и неговия екип. Ще могат ли да администрират индустрията на дронове - ще видим много скоро, и ще информираме", завършва Бутусов.

Междувременно, германският таблоид "Билд" публикува информация, че от 400 бронирани машини, устойчиви на удари с мини (MRAP), които Германия е трябвало да достави до края на тази година на Украйна, са доставени едва 26 (6,5%)! Финансирането е осигурено по германския федерален бюджет и е в размер на 315 млн. евро. Източници на "Билд" в германското министерство на отбраната твърдят, че това се дължи на "ненавременното одобрение на САЩ за износ на машинни компоненти". Машините се произвеждат от германската компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) и тя носи отговорността за забавянето, според източниците на германския таблоид.

Испания обаче обяви, че до седмица ще достави още една ПВО система Hawk със среден обхват на Украйна. Системата в момента се намира в Полша, а денят на доставка всъщност е днес, 24 ноември, пише ArmyRecognition. Съгласно двустранното споразумение за сигурност между Испания и Украйна, Мадрид ще достави военно оборудване на стойност до 1 млрд. евро на Киев – дотук, от юни 2023 година досега приблизително е доставено оборудване на стойност 600 млн. евро.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

23 ноември се оказа вторият по интензивност на боевете в Украйна ден – с цели 227 регистрирани бойни сблъсъка т.е. 33 повече на дневна база и само 3 по-малко от абсолютния рекорд дотук: Мирът на Путин в Украйна още от 2022 г.: Пълна капитулация. Рекорден брой руски атаки за ден (ОБЗОР – ВИДЕО)

Интересното в тези официални данни на украинския генщаб обаче е, че има много малко използвани от руснаците авиобомби – само 53, което е невиждано от месеци назад. Това е и трети пореден ден, в който руската щурмова авиация хвърля под 100 авиационни бомби на ден във войната! Малко за руските дневни стандарти са и изстреляните артилерийски снаряди – 3000, което е втори такъв ден от последните три, само вчера бяха над 4500 в този времеви отрязък. 197 от снарядите са изстреляни в Курска област, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб. На този фон обаче украинският генщаб отчита само 1020 убити и ранени руски войници, също втори такъв ден от последните три, което подсказва следната картина – хвърляне напред на руска пехота в щурмове тип пушечно месо и отстъпление на украински части, вероятно поради опасност от обкръжение в най-горещите участъци на фронта.

Russian "tourists" encountered another tourist on their path, who got "lit up" by a Ukrainian drone. They didn't try to save him; they just drove off. pic.twitter.com/yZo9f0DeuV — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 23, 2024

Кои са тези най-горещи участъци – няма промяна, 55 отбити руски пехотни атаки в Покровското направление, 47 в Кураховското, където буквално на магия Курахово все още удържа, но боевете текат от изток към центъра на града плюс бавен руски напредък по фланга от север, по брега на Кураховския язовир. Още 26 руски пехотни атаки е имало във Времеевското направление – то е спомагателно на Кураховското от юг, с основна руска цел отрязване на логистиката от Велика Новоселка към Курахово и превземане и на двете населени места. 17 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление (ВИДЕО, 18+ - руска атака с бронирана техника е спряна при село Терно), още 12 има в Купянското. В Харковското направление, откъм Белгородска област, също има сериозна руска активност – 13 руски пехотни атаки, като основният фокус са град Вовчанск и село Тихо, на изток, отвъд река Вовча (Волча), което се счита за флангова точка към Вовчанск.

В Кураховското направление, от юг руснаците все повече оформят пореден джоб – в района на Богоявленка като най-южна точка и Дално като най-северна. Това е нагледно обединение на Кураховското и Времеевското направление. Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, публикува КАРТА и обяснение как сега руските части атакуват Романовка, но засега са спрени, а първата им непосредствена цел е Илинка, която с Елисаветовка е на само 2-3 километра от Романовка. Украинският военен Станислав Бунятов с позивна Осман потвърждава думите на Алекс за Романовка и Илинка, както и добавя, че руснаците наводняват Кураховското направление с военна техника и загубите им са чудовищни. Украинците хвърлят резерви при Илинка, в района на Дално боевете също продължават и не е ясно има ли още руски позиции по източния бряг на река Суха Яла. От север, на северния бряг на Кураховския язовир Сонцевка още се държи, Новодмитровка е в руски ръце, по-голямата част от Берестки, обобщава в своя обзор популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Той добавя и, че в самия град Курахово боевете също текат, но и че засега руснаците не са напреднали много от вече коментираното моментно положение. Колко дълго може да издържи този "Кураховски южен джоб" без украинците да отстъпят – вероятно не много.

(КАРТА) По отношение на Времеевското направление руснаците напредват откъм Золота Нива към Велика Новоселка, която се намира западно от Угледар. В този район украинската контраофанзива от лятото на 2023 година напредна 10-тина километра на юг, към Бердянск, до Старомайорско и Урожайно – сега целият този напредък е нулиран, по украински данни. "Рибар" твърди, че руснаците са стигнали до покрайнините на Велика Новоселка по път Т-05-09, южно от път О0510 (точно този път е връзката между Велика Новоселка и Курахово) и че водят боеве в Роздолно, Новодаровка, украинците атакуват и в Макаровка, но било неуспешно според руската информация. Друг руски военнопропаганден телеграм канал – Военкор, се оплаква, че точно в полетата югоизточно от Велика Новоселка има много заложени от украинците мини:

Лека-полека руснаците успяват да установят позиции и в Часов Яр, западно от канала "Северски Донец – Донбас" - за това предупреждава "Офицер+". Там интензивността на бойните действия е една от най-слабите по принцип, но боеве си текат – за изминалото денонощие има 3 руски пехотни атаки според украинския генщаб. Според преценка на база геолокализирани видеокадри на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) руснаците контролират около една пета от Часов Яр – освен това е явно, че те опитват да стигнат на юг до село Ступочки, с идеята да имат отправна точка за напредък към град Константиновка. Градът е важен за бъдеща атака от юг на север към Славянск и Краматорск – още по-на юг от Константиновка е Торецк, където боевете текат в самия град вече от няколко седмици:

Ukrainian military reveals current state of Chasiv Yar



The town near Bakhmut in the Donetsk region has endured prolonged and intense fighting. pic.twitter.com/UPeljTRaL6 — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2024

(КАРТА) В Курска област вече има данни, че руснаците са успели да влязат в Дарино и боевете текат в самото село – има геолокализирани кадри от югоизточните покрайнини на селото, включително как руска щурова група пленява няколко украински войници. Това е точка в най-западната част от поетата под контрол територия от ВСУ в Курска област:

Ukrainian FPV Strikes of the 82nd Air Assault Brigade on Russian Positions in the farm South Of Darino confirming the Village is under full Russian Control. Coordinates:51°15'20.9"N 35°01'48.3"E

Source:https://t.co/1Gr6oQxYhL@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/Kx9RrXctW6 — Ghost of Omsk (@SibirPrizrak) November 23, 2024

Sudzha area.

The AFU soldiers are surrendering to the RuAF stormtrooper in Dar`ino



51.25598, 35.03003 pic.twitter.com/H5qxYieiYI — Сливочный каприз (@creamy_caprice) November 22, 2024

Знищення штурмових груп росіян на баггі та мотоциклах на Курському напрямку

Працюють воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти pic.twitter.com/DT3PGW1GbF — Мисливець за зорями (@small10space) November 24, 2024

Рано тази сутрин имаше масирана руска въздушна атака срещу украинската столица Киев – местната военновременна администрация публикува в канала си в Телеграм, че няма жертви и щети, както и че атаката е продължила 6 часа. Официално украинските ВВС съобщават за изстреляни общо 73 дрона клас "Шахед" - 50 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 19 са приземени с електронно заглушаване, а 4 все още са във въздуха.

В руския военнопропаганден телеграм канал "Дневник на Десантчика" има кратко съобщение, че бивши командири на ЧВК Вагнер са сформирали нова част, наречена "Легион Вагнер". Става въпрос за хора с позивни "Русич", "Кап", "Ратибор", "Маркс" и "Радимир", стоящи пред знаме с отличителните знаци на "Легион Вагнер".

Още: В Русия пак не спят: Атаки с дронове и сигнали за ракетна опасност (ВИДЕО)