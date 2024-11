Мирът на Путин в Украйна още от 2022 г.: Пълна капитулация. Рекорден брой руски атаки за ден (ОБЗОР - ВИДЕО)

Темата за това как е могло да има мир в Украйна от вече почти 2,5 години периодично избуява, подклаждана главно от руската пропаганда. Тон отдавна даде издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Именно той обяви, че имало парафиран мирен договор в Истанбул през пролетта на 2022 година между Русия и Украйна – нещо, което неколкократно ръководителят на украинската делегация там Давид Арахмия (председател на парламентарната група на партия "Слуга на народа", която основа украинският президент Володимир Зеленски) отрече. Арахамия изрично каза, че при предложените от руснаците условия за мир Киев никога да даде съгласие и единствено делегацията му се е стремяла да удължава разговорите, с надежда за по-добри условия и с надежда да дойде повече западна помощ като оръжие, след като първите няколко месеца на войната Украйна се справяше с почти всичко сама.

За какви мирни условия е ставало въпрос? По същество – пълна капитулация на Украйна. The Wall Street Journal вече публикува подробности и то на база документи от въпросните разговори, още в началото на пролетта на 2024 година. Сега обаче Радио Свобода и впоследствие някои руски издания разпространиха първата версия на руските условия за мир, която Кремъл се е опитал да наложи на Украйна в Истанбул – и отново се потвърждава, че с тях Путин иска да заличи Украйна като суверенна държава: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

За пореден път – условията на Путин за мир с подробности:

Украйна да не влиза в никакви международни военни съюзи или да сключва военни споразумения и да подписва военни договори с други държави

Украйна да намали числеността на армията си до общо 50 000 души (не войници, а общо, с помощния персонал) т.е. 5 пъти по-малко, отколкото беше преди старта на пълномащабната война, започната от Путин. Освен това – в този състав влизат само 500 офицери, 4 кораба, 55 хеликоптера и едва 300 танка (дотук /05.11.24/ според проекта Oryx, който документира загубите на украинска и руска военна техника във войната на база геолокализирани кадри, Украйна е загубила 967 танка, а Русия – 3536 танка)

Украйна да не може да разработва, произвежда, придобива и разполага на своя територия ракетни системи от всякакъв вид с обсег на стрелба над 250 километра, като в бъдеще списъкът със забрани може да бъде разширен – заедно с първите две условия това ефективно означава нула възможности украинците да се защитят, ако на Путин му скимне да ги нападне

Украйна плаща за възстановяването на Донбас от военните действия изцяло – нищо, че най-големите разрушения ги направиха руските авиационни бомби

Всички санкции срещу Русия – украински и западни, наложени от 2014 година насам, да бъдат отменени

Руският език да е официален като държавен език на Украйна

Отменя се декомунизацията, приема се отказ от въвеждане на подобни забрани на съветските символи и идеология в бъдеще

Всичката отнета от Московската патриаршия собственост ѝ се възстановява

Украйна да не признава Международния наказателен съд в Хага – той вече издаде заповед за ареста на Путин заради систематично отвличане на украински деца

Какво ще направи руският диктатор при изпълнение на всички тези условия – ще прекрати огъня, но няма задължително да изтегли руската армия от окупираните от нея международно признати украински земи. Но Украйна трябва да изтегли своите военни части в специални постоянни пунктове, всички чужди военни специалисти, помагали на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) незабавно да напуснат Украйна, а части на руската армия и Росгвардия остават в Украйна да "съблюдават изпълнението на условията на мирния договор".

Де факто това е първата версия на договора – публикуваното от The Wall Street Journal, към което има препратка по-горе в текста, е смекчена версия. Едно от смекчаванията е, че украинската армия може да е не 50 000 души, а до 85 000 души. Съгласно смекчената версия беше определено Украйна да има механизъм за сигурност, подобен на член 5 от НАТО, според който страните-гаранти: Великобритания, Китай, Руската федерация, САЩ, Франция, Русия, Беларус, Турция, ще се ангажират да защитят Украйна с военни сили в случай на нападение. Само че решението за активиране на механизма трябва да е единодушно – т.е., ако Путин реши да нападне пак и наложи вето или дори накара Беларус да го направи, Украйна ще е изложена на милостта му.

Отделно – има разлика и в територията на "нова Украйна" в двата варианта на проекта. В първоначалната версия статутът на Крим ще се определя допълнително, с преговори, в "смекчената" вече Крим се връща на Украйна, но под руски контрол, а за Донбас трябвало да има преговори.

Междувременно, заради изборите за президент на САЩ, които ще се проведат днес (5 ноември), The Economist публикува резултати от мащабно проучване в 29 държави по света плюс Хонконг, с 30 000 участници. Въпросите в него обхващат много теми, но една от тях е Украйна. 54% от респондентите искат Украйна да спечели във войната, а 20% - Русия. Най-силната подкрепа за Украйна логично е в САЩ и Европа, но също и в Япония и Южна Корея.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов рекорд по руски пехотни атаки в рамките на 24 часа – това сочат официалните украински данни. За денонощието на 4 ноември руската армия е извършила 230 пехотни атаки – с 4 повече от досегашния рекорд: "Върнете Курск до 30 октомври": 226 руски пехотни атаки в Украйна, руски страх от атака в Белгород

На този фон обаче, руската армия е извършила едва 11 въздушни удара, със само 18 хвърлени управляеми авиационни бомби. Освен това, руският артилерийски обстрел също се е свил чувствително – малко над 2600 снаряда общо, което е невиждано ниско ниво във войната дотук, както и това на бомбардировките с авиационни бомби, сочат данните в сутрешната сводка на украинския генщаб. Всичко това подсказва, че руското военно командване е залагало на пушечно месо.

Примерът е Кураховското направление – 84 руски пехотни атаки са отбити само там на 5 ноември. Руските атаки към Курахово са от изток, север и юг, като във Времеевското направление са извършени 17 руски пехотни атаки. Именно оттам руснаците опитват да достигнат Курахово от юг. 32 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 22 – в Покровското, където явно руската активност намаля след превземането на Селидово и е очевидно, че руското военно командване иска първо да бъде превзето и Курахово, преди да се мисли за град Покровск. 21 са били руските пехотни атаки в Купянското направление – там и в Лиманското направление руснаците опитват да излязат на бреговете на реките Оскол и Жребец и където е възможно (Колесниковка, Крухляковка, Черешово, Терно, Макеевка), да ги преминат, за да установят плацдарм за бъдеща голяма операция от север към Славянск и Краматорск.

Според украинския военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, в Кураховското и Времеевското направление през октомври са били хвърлени общо около 62 000 руски войници, като във Времеевското са били дори малко повече, отколкото в Кураховското – 32 000. Общо те са имали около 490 танка и около 980 бронирани машини на пехотата. Резервите и в двете направления обаче не са толкова големи – 2000 войници в Кураховското направление с 25 танка и 30 БТР-а, и горе-долу толкова и във Времеевското направление плюс още 7000 проруски сепаратисти от паравоенните сили "Восток", милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република). Това не са много забележителни показатели, смята Машовец в анализа си. Един от примерите колко жестоки са боевете в Кураховското направление е село Илинка. То се намира отвъд Кураховския язовир, на север, недалеч от Курахово. (КАРТА) Там в момента е 79-та украинска ВВС бригада, която се бие с 10 пъти по-многочислената 20-та руска мотострелкова дивизия (ориентировъчно 2000<20 000). Статия за случващото се там беше публикувана във Forbes - защото Илинка е важна позиция да се спират опитите на руснаците да обкръжат Курахово, руски части се мъчат да напреднат и от юг, откъм Угледар, като в тази посока са на около 15-тина километра от Курахово. При Илинка само за ден Андрю Перпетуа, един от OSINT анализаторите, следящи случващото се в Украйна, успява да регистрира унищожени или повредени 206 единици руска военна техника в този район срещу 49 от украинска страна (СНИМКИ, скролирайте надолу след като отворите хипервръзката), като документирането той прави за един ден, но не е ясно за какъв период от време се е случило самото поразяване и унищожаване. Авторът на материала във Forbes Дейвид Акс обаче подчертава, че това е печеливша стратегия за Кремъл и отново изказва позиция, че украинската операция "Курск" е била грешка.

От изток на Курахово руснаците са на линията Максимиляновка – Константиновка, а от юг е до линията Ясна поляна – Максимовка – Трудово – Екатериновка, обобщава Машовец, което съвпада и с описаното като развитие на бойните действия в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). И набляга на стратегическото значение на случващото се: Руснаците вероятно ще тръгнат да пробият в района на село Андреевка, по двата бряга на река Волча/Вовча, а от север на Курахово очевидно ще се опитат да пробият към населените места Разлив и Константинопол. Като се добави и очевидната руска цел – град Покровск, руските цели ще са покритие колкото се може по-близо до река Днепър. Трудности обаче има и за руснаците – най-вече изчерпването на оперативните им резерви заради тактиката с пушечното месо и заради някои природни дадености на терена, които облагодетелстват украинската защита (най-вече реки, като река Суха Яла), посочва украинският експерт, който смята, че през следващите 2 седмици ще е по-ясно какво има да става в Кураховското направление.

Относно пушечното месо, руският депутат Александър Бородай много откровено си казва, че доброволците т.е. проруските сепаратисти са "втора класа – пушечно месо". Стотици хиляди руски войници са буквално баласт, предназначен да изтощава украинската армия – хвърлени напред да умират, но и да притискат украинските военни части:

(КАРТА) В Покровското направление вече е по-тихо и по украински данни засега руснаците са понапреднали малко по-на юг от Селидово, към Новоолексиевка.

В Курска област – нищон ново. "Предимно позиционни боеве", твърди известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", съзаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, в дневния си обзор. Каналът на Звинчук потвърждава и за Новоолексиевка, говори и за "съобщения", че Илинка била превзета, за което няма потвърждение.

Тази нощ Руската федерация е изтреляла 79 дрона клас "Шахед" и две ракети Х-59/69 по цели в Украйна. С ПВО и мобилни огневи групи са свалени 48, още 30 са "приземени" с електронно заглушаване, сочи актуалната сводка на украинските ВВС, без да е ясно какво е станало с последния изстрелян дрон. И двете руски ракети са свалени, уточняват украинските ВВС.

Кратки новини от Русия

Зам.-командирът на Росгвардия генерал-майор Мирза Мирзаев беше арестуван – заради подкуп. Мирзаев отговаря за логистината на руската жандармерия. Той е обвинен, че се е месил в строителни поръчки. Мирзаев изглежда е поредният висш руски военен чиновник, свързван с бившия руски военен мининистър Сергей Шойгу, който вече е само секретар на Руския съвет за сигурност

Миахил Звинчук, основателят на "Рибар", даде интервю пред The Washington Post и в него се опита да изкара проекта си като мозъчен тръст, а не като инструмент за информационно влияние на Путин и Кремъл. Причината е ясна – милионната награда от САЩ за хората, стоящи зад проекта "Рибар": САЩ дават 10 млн. долара за данни за информационен глашатай на Путин