В Русия пак не спят: Атаки с дронове и сигнали за ракетна опасност (ВИДЕО)

Поредна шумна нощ в Русия - атаки с дронове има в Курска и Липецка област, като редица канали в Телеграм твърдят, че става въпрос за голяма операция.

Засега повече данни излязоха за Курска област - свързваният с ФСБ руски военнопропаганден телеграм канал ВЧК-ОГПУ публикува видеокадри на взривове. И този канал, както и други, спекулират, че може би има атака със западни крилати ракети - ATACMS и Storm Shadow. ВЧК-ОГПУ говори за казано от очевидци - чути са взривове в района на град Курчатов, недалеч от него е Курската АЕЦ:

Изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов обяви още към 21:15 часа ракетна опасност в официалния си канал в Телеграм, продължи с предупреждение за опасност от атака с дронове и час по-късно "би отбой". Само че половин час след полунощ "упражнението се повтори" - този път с уточнение, че били свалени 27 дрона, като преди това пак беше публикувано съобщение за ракетна опасност:

Губернаторът на Липецка област Игор Артамонов също публикува в официалния си канал в Телеграм, че има тревога заради атака с дронове. Това стана около 30 минути след полунощ.

Explosions in the Kursk region. Meanwhile, Russian monitoring channels report a massive Ukrainian drone attack on several regions inside Russia. pic.twitter.com/bw3I6xSttF