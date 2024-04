Песков като панаирджийска мечка: Весели жената на нарочен за най-корумпиран в Русия (СНИМКА)

Иванов изобщо не е случаен човек – през 2019 година той е посочен като най-богатия човек в сферата на сигурността в Русия от списание Forbes, като класацията отразява данните от 2018 година. Защо - защото отговаря за поръчките за строителство в руския военен сектор: Задържаха заместника на Шойгу по обвинение в корупция

Съпругата му Светлана е известна с бохемския начин на живот – купон до дупка. През 2018 година тя празнува в Истанбул рождения си ден по приказен начин: Три дни яли, пили и се веселили. Похарчени са 180 000 евро – това сочат данни на разследващия екип на покойния вече Алексей Навални. А през 2022 година Песков се появява в костюм на мечка пак за рождения ден на Светлана: "Мръсното бельо" на арестуван за корупция заместник на Шойгу бързо излиза: Живеел като герой от "Майстора и Маргарита" (ВИДЕО)

Според източник на Lenta.ru в правоохранителните органи Тимур Иванов е заподозрян в получаване на подкупи в строителния бранш, по-специално за строителството на националния контролен център на Министерството на отбраната. Разработката срещу него продължила 5 години - и въпросът е дали голямата причина е възстановяването на сринатия от руснаците украински град Мариупол: Прибирал пари от Мариупол: Кой е задържаният с подкуп руски зам.-министър? (ВИДЕО)

Още: Истинската причина за ареста на заместника на Шойгу е държавна измяна. Песков: Това са глупости

