"Победа за цяла Европа": ЕС започва преговори за членство с Украйна и Молдова

"Европейският съвет предостави статут на кандидат за членство на Грузия. ЕС ще започне преговори с Босна и Херцеговина, след като бъде постигната необходимата степен на съответствие с критериите за членство и призова комисията да докладва до март с оглед на вземането на такова решение.

Това е ясен сигнал за надежда за техния народ и за нашия континент", пише още Мишел.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine&Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства това решение и написа в профила си в "Екс", че това е победа за Украйна и за цяла Европа.

"Победа, която мотивира, вдъхновява и укрепва. Благодаря на всички, които работиха, за да се случи това и на всички, които помогнаха. Поздравявам всеки украинец с този ден. Също така поздравления за Молдова и специално за Мая Санду", пише още Зеленски.

"Историята се създава от тези, които не се уморяват да се борят за свобода", посочва украинският президент.

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.



I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.



I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.…