Под претекст коронавирус: Кметството на Москва не разреши митинги в подкрепа на Дуров

Кметството на Москва не разреши митинг в подкрепа на Дуров, позовавайки се на антикоронавирусните мерки, предаде NEXTA.

Департаментът за регионална безопасност и противодействие на корупцията издаде разпореждане, в което изтъква "създалата се епидемична обстановка". С цел неразпространение на коронавируса на територията на град Москва има забрана за провеждане на публични мероприятия, се посочва в документа. Забраната е от 2020 г.

От московското кметство предупреждават, че при нарушаване на забраната организатори и учасдтници могат да бъдат привлечени под отговорност.

