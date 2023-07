Подигравки от украинските ВМС за Кримския мост (СНИМКИ и ВИДЕО)

От Службата за безопасност на Украйна съчиниха и стихотворение за случилото се. Ето как изглежда то:

"Соловейко, родной брат,

Опять мост пошел "поспать"

Да раз... два!"

Говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк пък коментира, че случилото се може да е руска провокация - заради изтичащата днес, 17 юли, зърнена сделка и отказът (засега) на Русия да я поднови:

Междувременно руската пропаганда твърди, че движението по моста е възстановено, а задръстванията намаляват. Дали обаче е така е въпрос, който тепърва ще се изяснява, защото задръствания има и от двете страни на моста:

