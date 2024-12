Подпалиха два влака край Москва (ВИДЕА)

В предградията на Москва Лобня и Дмитров неизвестни лица са подпалили два електрически влака, съобщават руски медии. Инцидентите са станали само с няколко часа разлика. Неизвестни лица са влезли на територията на жп гарите, счупили са стъклата на вагоните и са ги запалили. Няма жертви в резултат на пожарите. Подпалвачите се издирват.

In Moscow suburbs Lobnya and Dmitrov, unknown arsonists set fire to two electric trains, according to Russian media. The incidents occurred just hours apart. They targeted the most critical part—the trains themselves. While the train in Lobnya self-extinguished quickly, the… pic.twitter.com/Z5iYqqgZ5t