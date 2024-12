Влакова катастрофа в Русия: Пътнически влак се блъсна в товарен (ВИДЕО)

Пътнически влак дерайлира в района на Мурманск. Три вагона на двуетажния пътнически влак "Мурманск - Санкт Петербург" са излезли от района на Ковда, съобщава местният областен управител.

Причината за случилото се е, че пътническият влак се е сблъскал с товарен влак. В пътническия влак са пътували общо 326 души.

Още: Украйна взриви руски влак с военна техника в Запорожка област (ВИДЕО)

Руската държавна информационна агенция ТАСС съобщи първоначално за 8 пострадали. Веднага информацията беше коригирана от отговорните власти - 10, а руското министерство на извънредните ситуации отново коригира - 14 жертви.

Официално казаното от руските власти дотук - в 16:15 при пристигане на гара Княжая в Мурманска област е настъпил страничен сблъсък на пътнически влак № 11 "Мурманск - Санкт Петербург", в който са пътували 326 пътници, с вагоните на товарен влак.

Бомба е предизвикала влакова катастрофа в Русия (ВИДЕО и СНИМКИ)

A double-decker passenger train collided with a freight train in the Russian Murmansk



A train derailed, and three carriages overturned. There were 326 passengers on board. Information about casualties and fatalities is being clarified.



Local media also report a powerful… pic.twitter.com/nRD8t2uJHn