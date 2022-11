Пожар в търговски център в Москва (ВИДЕО)

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA съобщава, че в центъра има хора и тече процес на евакуация. По първоначална информация има хванати в капан хора.

People are being evacuated in the burning Yelokhovsky Passage shopping center. It is reported that there are blocked people in the building.



The fire can spread to neighboring buildings.