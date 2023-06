Покъртителни ВИДЕА след взривяването на Каховската ВЕЦ

Социалните мрежи изобилстват с първи кадри от този безразсъден акт, от който страдат както хора, така и животни.

Това са животните от зоологическата градина в Нова Каховка - тях вече ги няма, не съществува и самият зоопарк, спасили са се само лебедите и дивите патици.

🐒 🐐🦚 All these animals and birds died in the Kazkova Dibrova Zoo, which was located in Nova Kakhovka



Just heartbreaking. pic.twitter.com/FgGkDCjeeL — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) June 6, 2023

Кадри от град Садове в Херсонска област. Хората се опитват да спасят домашните си любимци с лодки. Украинското правителство моли хората да се уверят, че няма вързани животни в дворовете. Вероятно мнозина няма да успеят да се погрижат за тях.

These are images from the town of Sadove in Kherson, where water is rising fast due to Russia blowing up the Nova Kakhovka dam. People are rescuing pets on boats. The Ukrainian government is asking people to make sure no animals are tied up. But I fear many will not make it… pic.twitter.com/SOWLjqfcQP — Nate Mook (@natemook) June 6, 2023

Flood Update:#NOVAKAKHOVKA

Heartbreaking pictures of animals doomed by the floodwaters so callously released by russia.#Ukraine pic.twitter.com/mMsD4jEZDl — Aleksandr X (@AleksandrX13) June 6, 2023

Изплашен елен, намерил спасение в двор, в село Антоновка край Херсон.

A deer was rescued from the water in Antonivka village near Kherson.



Imagine how terrified the animals must be there.



📹: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/OLKpnd5io1 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2023

Потопеният централен площад на Нова Каховка. Сега там плуват лебеди.

Nova Kakhovka, the water level has already risen to 10 meters. pic.twitter.com/23AQ6pcG7v — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 6, 2023

Течението отнася цели постройки.

Отделно от това има огромен риск заради факта, че водите на Днепър сега пренасят и заложените от руснаците мини от тяхната отбранителна линия, която бе потопена, по цялата засегната територия.

