Полша показа невероятно шоу с над 600 дрона за юбилея от Варшавското въстание (ВИДЕА и СНИМКИ)

По случай 80-та годишнина от Варшавското въстание, небето над полската столица се озари от грандиозно шоу с дронове.

В спектакъла участваха 615 безпилотни апарата, които образуваха 12 символични фигури в небето.

Това е най-голямото подобно събитие в Полша (предишният полски рекорд е бил с 250 дрона) и едно от най-големите такива в Европа.

📷 A crowd watches as a swarm of 615 drones forms patterns in the night sky during a show in Poland marking the 80th anniversary of the Warsaw Uprising against Nazi occupiers pic.twitter.com/t4Kouoq0PN