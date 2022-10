Поражения в Белгород: Самообстреляха ли се руснаците? (ВИДЕО и СНИМКИ)

За поражения в Белгрод съобщава и беларуската опозиционна телевизия Nexta – паднала е част от ракета на спортна площадка в местен лицей. Беларуската медия посочва, че останка от ракетата прилича много на ракетите, изстрелвани с руската система "Панцир".

Part of a missile shot down by an air defense fell on the sports ground of a lyceum in Belgorod



This was confirmed by the governor of the region. The photo published by the local media shows the missile's upper stage which is similar to the missile of the Russian Pantsir system. pic.twitter.com/tdR31HIemD