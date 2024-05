Последиците от "руския закон" в Грузия: Жестоки боеве пред парламента (ВИДЕО)

Основата на закона - организациите, които получават повече от 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрират като "организация, защитаваща интересите на чужда сила", под заплаха от глоби. Това обаче се счита от мнозина за образец на закон какъвто е в Русия - там, и с негова помощ, беше разчистена всякаква съпротива срещу Владимир Путин: Законът по руски образец мина на комисия в грузинския парламент, в ход са нови протести в Тбилиси (ВИДЕО)

След като законът беше гласуван на второ четене, последва извеждане на депутатите от грузинския парламент, а полицията освободи пространството пред сградата, съобщи руският опозиционен телеграм канал ASTRA. След това демонстранти бързо заеха пространството пред парламента, главния булевард "Руставели" в грузинската столица Тбилиси, както и околните улици. Представители на опозицията призоваха протестиращите да започнат "ненасилствено" шествие по улиците на града.

Това обаче не се случи, след като местната полиция не отстъпи изцяло. Използвайки водни оръдия и лютив спрей, полицията започна да отблъсква протестиращите от сградата на парламента. Демонстрантите отговориха, има данни за изпочупени камери за видеонаблюдение. Според съобщения в местни медии и местни телеграм канали, днешните сблъсъци с полицията са започнали с опит на протестиращите да нахлуят в сградата на парламента.

Районът пред сградата е обвит в облаци от газ и блясъка от пламъци, предава кореспондент на Paper Kartuli, който уточнява, че горят барикади на улицата "9 април". Мястото е символично - тази улица е кръстена в памет на събитията от 9 април 1989 г., когато армията на Кремъл брутално потушава демонстрация за отделяне на Грузия от СССР (и против отделянето на т.нар. Абхазка автономна съветска социалистическа република от Грузия).

Междувременно президентът на Грузия Саломе Зурабишвили призова протестиращите да освободят вратите на парламента. А на извънредна пресконференция от полицията отрекоха да са използвали гумени куршуми, за да разпръснат тълпата - със сигурност обаче са използвани водни оръдия:

По-рано БТА, позовавайки се на Reuters, съобщи, че управляващата партия "Грузинска мечта" също организира демонстрация, но в защита на законопроекта.

