Поставиха Навални под строг режим, не може да се вижда със семейството си

„Ударих джакпота, сложиха ми етикет „траен нарушител““, написа на 7 септември ръководителят на Фонда за борба с корупцията в Twitter.

Това означава, че сега е поставен под строг режим в затвора тип колония ИК-6 в село Мелехово, Владимирска област (на 250 км източно от Москва).

Миналия месец Навални писа в Twitter чрез адвокатите, които поддържат акаунта му, че е бил вкаран в карцера като отмъщение за създаването на затворнически профсъюз. Формалната причина, която властите обявиха, беше, че опозиционерът редовно разкопчавал горното копче на униформата си, докато работи в индустриалната зона.

Сега причината е продължителният призив на Алексей Навални за санкции срещу руския елит, който остава на страната на Владимир Путин. Друг мотив е създаденото от екипа на опозиционера „умно гласуване“ – координационна мрежа, която да отнеме от гласовете на управляващата партия „Единна Русия“.

„Чудя се дали тези условия ще се доближават до онези на Ханибал Лектър, или пък на Магнито от X-Mен“, пише Навални. „Надявам се, че нашият цар е крещял: "Нека да изгние, нека да изгние!" и е хвърлял предмети по придворните си“, добавя той, визирайки президента Путин.

