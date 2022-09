Путин призна, че "съзнателно" е започнал военните действия в Донбас (ВИДЕО)

Речта на държавния глава по време на Източния икономически форум предизвика остра реакция от страна на Киев. Външният министър Дмитро Кулеба каза, че Путин публично е признал, че е приложил агресия спрямо Украйна, което е престъпление. Той призова за специален трибунал, който да разследва агресията на Руската федерация.

#Putin attended the economic forum, where he once again spoke about the reasons for the attack on #Ukraine . pic.twitter.com/getFzCkdli

„Русия реши, след постоянни опити да реши проблема с мирни средства, да отговори реципрочно – с въоръжен способ. Направихме го съзнателно. Всички тези действия целят помощ за хората в Донбас. Това е наш дълг и ние ще продължаваме да го изпълняваме до края. В края на краищата, това ще доведе до подсилване на нашата държава и вътрешно, и външно, както и до подсилване на външнополитическите ни позиции“, каза Путин по време на форума, провеждащ се от 5 до 8 септември във Владивосток.

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA извади по този повод статистика, която показва, че от 2017 г. насам – за пет години преди началото на „специалната военна операция за защита на населението на Донбас“, както Москва нарича войната, броят на цивилните жертви в региона постепенно е намалявал.

Reminder: Before the "special operation to protect the population of the #Donbas", the number of civilian casualties in the war in Donbas has been steadily decreasing: https://t.co/cWFPm2Q8ez