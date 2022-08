Преместиха Навални в карцер с ужасяващи условия, след като създаде затворнически профсъюз

Самият опозиционер и неговите съмишленици смятат това за отмъщение на властите заради създаването на профсъюз на затворниците, който Навални обяви преди няколко дни. Сега той е настанен в карцер за три дни, но адвокатите му цитираха снощи в профила му в Twitter думите на властите, че килията щяла да се превърне в негово "постоянно местожителство", ако не "преосмисли отношението си".

1/17 I’m an icon of conscious consumption.



There’s only a mug and a book in my cell. I only get a spoon and a plate at mealtimes. They even took away my prison clothes and gave me temporary ones. Now I have huge white letters SHU on my back.



Greetings from solitary confinement.