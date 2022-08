Потъналата яхта за 50 млн. долара се оказа собственост на руски олигарх (ВИДЕО)

Още по темата Украйна - четете тук.

Генадий Айвазян освен съдружник в холдинга Kuzbassrazrezugol е и председател на борда на директорите на Krutrade. Според италианските медии потъналата яхта струва поне 50 милиона долара. Тя е била под флага на Каймановите острови с италиански екипаж, отплавала е от Галиполи за Милацо. Спасителната операция е извършена съвместно от пристанищните власти в Кротоне и румънски патрулен кораб. Четиримата пътници и членове на екипажа са откарани на пристанището, предава 24 часа.

Според сайта superyahtfan.com Айвазян е роден през 1968 г. и личното му богатство се оценява на около 500 млн. долара. Няколко поредни години той е председател на Световната асоциация за въглища. Смята се, че компанията му "Крутрейд" се занимава само с търговия на най-висококачествените въглища - вторият по големина износител в Русия. Той е бивш съдружник на Иксандер Махмудов, собственик на яхтата Predator, отбелязва сайтът.

⚡️A $50 million yacht allegedly owned by Russian oligarch Gennady Ayvazyan sank off the coast of #Italy



The crew of the "My Saga" yacht reported water on board and then evacuated. They wanted to tow the ship to the port, but the weather conditions worsened and the yacht sank. pic.twitter.com/gym7rh2C3K