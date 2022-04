Премиерите на Испания и Дания пристигнаха в Киев (ВИДЕО)

"Току що пристигнах в Киев. Украйна има подкрепата, солидарността и ангажираността на Испания", написа Санчес в профила си в Twitter.

Санчес посочи, че по време на това посещение ще предаде на украинския президент „безрезервния и ясен ангажимент на Европейския съюз“ и на Испания „за мира“.

Санчес и Фредерикен са последните от поредицата европейски лидери, които посещават Украйна за разговори със Зеленски.

Испания обяви миналата седмица, че скоро ще отвори отново посолството си в Киев в съответствие с подобни съобщения от няколко други страни от ЕС, включително Франция.

Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY