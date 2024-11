Президентът на Грузия оспорва изборите, в Тбилиси издигат барикади (ВИДЕА)

Президентът на Грузия Грузии Саломе Зурабишвили подава иск в Конституционния съд на страната заради "масовото нарушаване на тайната на гласоподаването" на отминалите парламентарни избори, предаде ASRA.

В същото време продължава протестът пред Тбилиския държавен университет. Протестиращите срещу победата на "Грузинска мечта" са заели част от пътя пред сградата.

Protesters in #Tbilisi surrounded the tent camp with barricades of garbage cans, sandbags and benches. pic.twitter.com/7sbOeo0T19