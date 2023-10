Президентът на Латвия: Ако Русия е саботирала газопровода, НАТО трябва да затвори Балтийско море

Ринкевич призова да се изчакат резултатите от разследването на щетите на подводните комуникации. В интервю за латвийската държавна телевизия той също така отбеляза, че НАТО вече е решило да засили патрулите в Балтийско море, цитира го Delfi.

Над морето ще се извършват допълнителни полети за наблюдение и разузнаване, включително от патрулни самолети, самолетите на НАТО AWACS и дронове. допълнително в Балтийско море ще бъде разположена флотилия от четири миночистачи на НАТО.

Ринкевич подчерта, че Финландия и Естония сега разследват щетите на газопровода Balticconnector. Президентът на Латвия е убеден, че ако „вината на Русия бъде ясно доказана“ за увреждане на инфраструктурата, дискусията трябва да се сведе до това как да се затвори Балтийско море за корабоплаване.

"Бих казал, че ако видим още такива инциденти, тогава според мен НАТО трябва просто да затвори Балтийско море за корабоплаване. Това може да бъде направено. Разбира се, това също е въпрос, свързан с международното морско право", каза Ринкевич.

Междувременно външният министър на Естония Маргус Цахкна на свой ред заяви, че 77-километровият газопровод Balticconnector е повреден отвън. Той подчерта, че подобни действия могат да се разглеждат като атака срещу инфраструктурата на НАТО.

