Специално учение на НАТО със сценарий руска атака в Прибалтика. На фронта Украйна действа (ВИДЕО)

"Изпращаме ясно съобщение на Русия – не и докато ние сме на пост. За да има адекватна защита, трябва бъде включена способността да се атакува", коментира вицеадмирал Ян-Кристиян Каак.

Ученията ще продължат 2 седмици, като началото им е планирано за 29 септември. Участие ще вземат военни от всички страни-членки на НАТО, като ще се включат американски и канадски военни, както и военни от Швеция, която още не е член на Алианса, но предстои скоро да влезе в него. Ще има комбинирани упражнения – десанти и удари от морето към сушата и обратно. В ученията участие ще вземе кораб, който ще бъде използван за тренировка на десант с 800 души.

Друг фокус на ученията ще е да се осигури охрана на важни точки на бреговете на Латвия и Естония. "Финландия и Прибалтика почти на 100% зависят от морски пътища през Балтийско море", подчерта Каак. Той специално е цитиран от Reuters за т.нар. коридор Сувалки – ако той бъде блокиран, а това е относително лесно според вицеадмирала, защото територията на коридора е малка (само два пътя и една жп линия), тогава за НАТО остават само морски пътища като придвижване и реакция: Как "Вагнер" може да атакува Полша? САЩ казаха какво ще стане, ако наемниците опитат

Вчера, 1 септември, започнаха военни учения в Беларус – на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС). Те трябва да продължат до 6 септември. От руска страна там участват 2500 войници и 500 единици военна техника.

В дневния си обзор, ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) акцентира на един елемент от голямото интервю на ръководителя на украинското разузнаване Кирило Буданов: Да убием Путин. Опитите за убийство на Зеленски: Говори разузнавач номер едно на Украйна (ВИДЕО). Става въпрос за т. нар. стратегически руски резерв от войници или 25-та армия. От ISW считат, че думите на Буданов са още едно доказателство как руското военно командване хвърля необучени новобранци в боевете в Украйна предвид много бавното темпо на развитие на бойните действия специално в Луганска област и как трябва да се прехвърлят по-боеспособни части (например 76-та дивизия на руските ВВС) от Луганска област в западната част на Запорожието в опит да бъде спрян голям украински пробив. Американските анализатори разчитат, че има второ такова прехвърляне на части от североизток към Южна Украйна и това е сигнал, че руското командване е разтревожено, защото много от войниците в Запорожието се бият без ротация почти година.

Междувременно продължават и оплакванията (понякога по-завоалирани, понякога по-директни) на Александър Ходаковски – командир на отряда „Восток“, част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република). В канала си в Телеграм (ISW цитира точната публикация в библиографията на обзора си) той отново и отново говори, че в неговия участък на фронта (Новомайорско – Новодонецко – Кремнчук т.е. участъка "Времевски", който е по направлението Велика Новоселка – Бердянск, на границата между Донецка и Запорожка област) руската артилерия не може да отговори адекватно на украинската. Ходаковски набляга и на психологическия елемент от това – дали руските войници ще са способни да се бият достатъчно освободено, когато дойде ред на по-масираните украински пехотни атаки. Ходаковски напомня, че при Урожайно руснаците отстъпиха след точно такава тактика на украинците.

В канала на отряда "Восток" пък е публикувано видео от ударната украинска група "Птиците на Мадяр", което показва как украинците удрят руски военен на мотор с кош. Коментарът е унищожителен - вече не е война, вече са ловни забавления за украинците:

В конкретика, украинците продължават с натиска към Върбово (18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Бердянск). Поредни видеокадри показват как украински войници преодоляват "драконови зъби" - едно от защитните съоръжения на руснаците срещу танкове. А украинският генщаб съобщи за украински напредък по линията Новоданиловка – Новопокроповка (5-13 километра югоизточно от Орехов), без да дава допълнителни подробности. Има и съобщение за пореден свален руски хеликоптер Ка-52 в Запорожието, което се коментира и от руски телеграм канали - ТУК! А за пръв път популярният руски военен телеграм канал "Рибар" призна, че Работино е превзето от Украйна - нещо, което стана преди почти 2 седмици:

Говорителят на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк заяви, че руснаците ползват деца като човешки щит. Специално тя каа, че руска военна част е разквартирувана до новопостроено руско училище в окупираната част на Херсонска област.

Геолокализирани видеокадри показват лек украински напредък и северозападно от Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут). Украинският генщаб съобщи, че на юг от Бахмут украинската армия продължава с офанзивните операции, а руското военно министерство твърди, че през последната седмица украинците многократно и неуспешно са атакували при Клещеевка и Малиновка (24 километра северозападно от Бахмут):

От видеата в руските телеграм канали внимание заслужава едно, което показва унищожение на украински оръжеен склад с балистична ракета в Донецка област - това е руското твърдение, но допълнително следва да има геолокализиране:

