Пригожин: В Беларус сме. Момичетата ни оглеждат страстно, а ние ще направим армията им втората в света (ВИДЕО)

„Добре дошли, момчета, на беларуска земя“, са първите думи на Пригожин в новопоявило се видео, което показва наемниците му строени в настъпващата вероятно вечер. Клипът тъне в полумрак и самият Пригожин не се вижда, но доколкото може да се прецени гласът наистина е негов.

"Вие направихте за Русия страшно много. Това, което сега се случва на фронта в Украйна, е позор, в който ние няма да участваме. Взето е решение, че ще бъдем тук, в Беларус, за известно време. За това време ние ще направим, уверен съм в това, беларуската армия втората в света. А ако се наложи, ще се застъпим за тях", казва той.

Пригожин обръща внимание на факта, че в Беларус наемниците му са посрещнати не само като герои, но и като братя. Не само това - Пригожин заявява: "Говорят, че местните момичета си шушукат похотливо, че "Вагнер" са пристигнали", което предизвиква дружен одобрителен смях сред наемниците му. "Все пак внимателно, за да не обидите някой тук. Отнесете се към тях също по братски", съветва ги бащински той.

Припомняме, че след приключилия набързо бунт на "Вагнер" и постигнатото споразумение с беларуския президент Александър Лукашенко, наемническата групировка постепенно се изтегли към специално изградени палаткови лагери на беларуска територия. Преди дни излезе и видео как наемници от "Вагнер" обучават като инструктори беларуски наборници.

Самият Пригожин не се бе появявал публично от 24 юни насам, когато именно бе еднодневният му бунт. Имаше предположения, че може вече да не е между живите, тъй като се спекулира дали руският диктатор Путин ще може да му прости метежа. ОЩЕ: Бивш агент на КГБ: Пригожин вероятно вече е убит

Prigozhin spoke to the mercenaries of PMC "Wagner" in Belarus



