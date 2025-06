Мир или хаос: Може ли режимът в Иран да бъде свален и какви са рисковете?

С началото на операция "Изгряващият лъв" Израел обяви, че целта на ударите по Иран е да се спре Ислямската република по пътя към разработване на ядрено оръжие. След като бяха поразени основните ядрени съоръжения и бяха убити висши учени, свързани с програмата, и високопоставени генерали от Революционната гвардия, израелските власти все повече говорят за смяна на иранския режим. Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова иранците да се надигнат срещу аятоласите, а последната засега публична изява в тази връзка е на военния министър Израел Кац. Той написа в Х: "Торнадо преминава през Техеран. Символите на правителството са бомбардирани и унищожени - от Управлението за радио и телевизия, а скоро и други цели, а маси от жители бягат. Така се сриват диктатурите".

Върховният лидер аятолах Али Хаменей е в бункер заедно със семейството си, а американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ знаят къде точно се намира. "Засега" обаче няма да го убиват, заяви републиканецът и призова Иран да се предаде.

Основните съветници на Хаменей по военните въпроси и сигурността са били убити от израелски удари, което е довело до изчерпване на вътрешния му кръг и е повишило риска от стратегически грешки, пише Reuters, позовавайки се на пет източника.

Във вторник, 17 юни, израелските военни заявиха, че са убили началника на военния щаб на Иран Али Шадмани, четири дни след като той замени друг висш командир, убит при ударите в операция "Изгряващият лъв". Сред другите ликвидирани генерали са Хосейн Салами - главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, Мохамед Багери - началник на щаба на иранската армия, Амир Али Хаджизаде - началник на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Тъй като иранските лидери претърпяха най-опасния пробив в сигурността си след Ислямската революция от 1979 г., командването по киберсигурност на страната забрани на официалните лица да използват комуникационни устройства и мобилни телефони, съобщи информационна агенция Fars. Израел започна "мащабна кибервойна" срещу цифровата инфраструктура на Иран, съобщават иранските медии.

Откакто на 7 октомври 2023 г. подкрепяната от Иран палестинска групировка "Хамас" нападна Израел и предизвика войната в Ивицата Газа, регионалното влияние на Али Хаменей отслабва. Израел постоянно нанася удари по иранските пълномощници в Близкия изток - от "Хамас", през "Хизбула" в Ливан и хутите в Йемен, до милициите в Ирак. Бившият сирийски диктатор Башар Асад, който подкрепяше Техеран, бе свален от власт през декември 2024 г.

В разгара на операция "Изгряващият лъв" на преден план изникват въпросите: може ли под израелските удари да рухне потисническият режим в Иран, който забранява на жените да показват лицата и косите си и екзекутира гражданите си?; могат ли иранците (страната е с население от над 90 милиона души) да се изправят срещу аятоласите и да ги свалят, докато те са уязвими?

В годините след войните в Ирак и Афганистан идеята за смяна на режима или за военни действия за сваляне на чуждестранни правителства стана „политически радиоактивна“ във Вашингтон, пише The New York Times. Няма много политически лидери в САЩ, които да се обявяват по-твърдо против подобни действия от Доналд Тръмп. През годините той критикуваше и демократи, и републиканци, че застават зад намеса във вътрешните работи на чужди държави. Щатите обаче се мобилизират в Близкия изток и са готови да се включат в ударите на Израел, а Тръмп обяви "нещо голямо", което предстои.

По време на интервю за Fox News в понеделник Нетаняху беше попитан дали смяната на режима в Иран е изрична цел за Израел. "Това със сигурност може да бъде резултат, защото Иран е много слаб", каза той и допълни, че "решението да се действа, да се въстане, е решение на иранския народ". "Дойде време да се обедините около вашето знаме и вашето историческо наследство, като отстоявате свободата си от един зъл и потиснически режим", отправи той послание към иранците миналата седмица.

Вали Наср, професор в Университета за напреднали международни изследвания Johns Hopkins, казва, че именно това е целта – „не колко успешен ще е Израел в разрушаването на Фордо, а колко успешни могат да бъдат в свалянето на иранския режим“. Що се отнася до Фордо, това е двигателят на ядрената програма на Иран. Съоръжението, което се намира в планините, е със зали за обогатяване на уран на десетки метри под земята. Твърди се, че ако Израел иска да го унищожи, а това вече е заявена цел, ще са нужни американски бомби, пробиващи бункери – т.е. включване на САЩ във войната. Техеран призна за поражения в обекта във Фордо, близо до град Кум, но се посочва, че са незначителни. Това е оценката и на Международната агенция за атомна енергия.

За да подкрепи тезата си, проф. Наср посочва, че израелските сили поразяват цели, които нямат пряка връзка с иранската ядрена програма. В това число влиза атаката от понеделник срещу централата на иранската държавна телевизия и радио. "Те се опитват да отнемат целостта на държавата – не само за водене на войната, но и за функционирането ѝ", казва той.

Пълен колапс на иранската държава може да създаде нови рискове, включително да се осигури контрол над иранския ядрен материал, а това повишава шансовете от американска намеса във войната.

Основната цел на Израел може да е унищожаването на ядрената програма, казва Майкъл Маковски – президент и изпълнителен директор на Еврейския институт за национална сигурност на Америка. Институтът подкрепя военни действия срещу Ислямската република. Само че подобна кампания ще има по-широки политически последствия и Израел го знае, посочва той. „Те се надяваха, че понеже режимът е толкова слаб, военните действия може да доведат до това хората да свалят режима“, казва анализаторът.

Иранските лидери може да са на същото мнение. През април Али Хаменей се съгласи на ядрени преговори с Тръмп, след като ирански служители го предупредиха, че провал в случая може да доведе до израелска или американска атака. Това може да заплаши живота на иранското правителство, гласяха тези предупреждения, цитирани от NYT през април.

Дори поддръжници на използването на сила за смяна на режима в Иран използват по-внимателен тон, за да не се стигне до намеса, подобна на тази на САЩ в Ирак и на последвалите действия на Запада в Близкия изток и Северна Африка. Това включва кампанията на НАТО в Либия през 2011 г., която свали диктатора Муамар Кадафи, но отключи период на хаос и гражданска война.

Тръмп е опитвал да изработи смяната на поне едно чуждо правителство – диктатурата на венецуелския президент Николас Мадуро, който още е на власт, макар да се твърди, че е загубил последните избори от опозицията. Президентът на САЩ задуши венецуелския режим с тежки икономически санкции в първия си мандат, но никога не е описвал политиката си като опит за смяна на властта.

„Фразата „смяна на режима“ е токсична във Вашингтон, аз използвам „колапс на режима““, обяснява Маковски пред NYT. Когато се говори за „смяна“, всеки си спомня за 2003 г., казва той. Има предвид годината, в която президентът Джордж Буш нареди инвазия в Ирак срещу Саддам Хюсеин. Последвалите опити за инсталиране на приятелски настроено към САЩ демократично правителство в Багдад струваше хиляди американски животи и стотици милиарди долари. Според мнозина тази намеса е дискредитирала Щатите в международната общност.

Основната разлика сега е, че стратегия за „колапс на режима“ в Иран не означава обезателно пренастройване на иранското правителство. „Моята гледна точка е, че не трябва да правим това. Но нашата цел трябва да бъде да поставим режима под натиск всячески, така че иранският народ да го свали“, съветва Маковски.

САЩ просто няма как да не бъдат замесени в колапс на иранската власт, смятат анализатори. Някои се страхуват, че държавата може да изпадне в гражданска война, което да доведе до още по-голяма нестабилност в Близкия изток.

Американски служител казва пред NYT, че Али Хаменей вече има план за свой наследник и че военно-религиозната структура на властта ще продължи да държи контрола дори ако той бъде убит или свален. Твърди се, че дори на власт тогава може да дойде още по-екстремна фигура.

Все пак малцина във Вашингтон биха изпаднали в траур, ако теократичното правителство в Иран, което е считано за спонсор на тероризма, рухне. Доста републиканци вече го казват, включително сенатор Линдзи Греъм и сенатор Тед Круз. Круз заяви пред Fox News, че е „в голям интерес на Америка да види смяна на режима“. Той говори и пред пропагандиста Тъкър Карлсън, с когото наскоро Тръмп влезе в спор, и Карлсън го упрекна, че не знае нищо за Иран и за иранския народ, а иска смяна на управлението там.

