Приветствия от Зеленски и Сунак за "историческото" решение на Байдън за подкрепа на Украйна с бойни самолети

"Приветствам историческото решение на Съединените щати и президента на САЩ да подкрепят международна коалиция от изтребители. Това значително ще подсили нашата армия в небето", заяви Зеленски в Туитър.

I welcome the historic decision of the United States and @POTUS to support an international fighter jet coalition. This will greatly enhance our army in the sky. I count on discussing the practical implementation of this decision at the #G7 summit in Hiroshima.