Признаци на затишие в руската офанзива: Подготовка за нов натиск или друго? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Много сериозно намаление на интензивността на бойните действия в Украйна, като тенденцията за спад се наблюдава от началото на седмицата без прекъсване. Ако говорим като пикове, такава тенденция има от около 15 януари – руската армия почти не организира кампании, с които да достига или прехвърля 200 пехотни атаки за денонощие (на 18 януари имаше 199 пехотни атаки: Близък до Тръмп предупреди Путин с план за Украйна. Покровск се държи, впечатляващ украински удар в Часов Яр (ОБЗОР-ВИДЕО). Съгласно официалните данни на украинския генщаб за 21 януари бойните сблъсъци са 121 – голямо число, но реално далеч от мащабите, на които свикнахме от началото на есента на 2024 година до настъпването на януари, 2025 година.

Защо се случва така – дали става въпрос за кратка почивка или за по-отчетлива тенденция, предстои да видим. Особено интересно е какъв е ефектът от серията успешни украински удари срещу цели в руския тил – петролни бази и бази за горива, заводи от съществено значение за руската армия, но също и руски командни постове в окупираните от руснаците украински земи. В своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изброява всички украински удари напоследък, като прилага в библиографията и допълнителна информация плюс видеокадри, а на всичкото отгоре публикува и позиции на няколко известни руски военнопропагандни телеграм канали с критики за руски военни провали в Украйна в рамките на трите години пълнощабна война досега: Следете всичко за този аспект на войната на страниците на Actualno.com чрез ключовото словосъчетания "атака с дронове".

Говорителят на украинските ВМС Дмитро Плетенчук подчерта, че руснаците вече не опитват да прехвърлят каквото и да е (военно) оборудване до Крим по море. Големи руски кораби не идват, само по-малки, чиято задача е да действат в защита срещу саботажни операции, каза той:

Russian forces no longer attempt to transfer anything from Crimea to Russia by sea, says Ukrainian Navy spokesperson Dmytro Pletenchuk.



Large enemy ships have long left Crimea. Ports mainly host small vessels like 'Grachonok' or 'Raptor,' tasked with anti-sabotage defense.

"Путин се държи на ръба на идиотизма и ще се опита да се бори през 2025 година и да изтъргува каквото може. Това поведение само увеличава вероятността от криза в Руската федерация през следващите десетилетия, с перспектива за разпада ѝ на отделни национални единици в рамките на 50 години, тъй като в момента Руската федерация изгаря ресурси в името на нереалистичните идеи на режима. В същото време режимът не предлага никакви алтернативи на населението си, но ако погледнете етническата карта на Руската федерация, в свят без алтернативи, републиките могат да започнат да търсят тези алтернативи сами, отделно от централната власт, която само ще засилва цензурата и контрола. Но в условията на недостиг на ресурси от центъра етническите елити постепенно ще се откъснат и ще търсят приятели извън сегашната карта на Руската федерация" - такова обобщение в Телеграм за бъдещето направи лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна: Тръмп: Нови санкции срещу Русия, ако Путин не преговаря за мир в Украйна

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

С цели 31 са намалели бойните сблъсъци в Украйна на дневна база на 21 януари. Общо те са 121. Има намаление и на използваните от руснаците авиационни бомби – с 21 по-малко, общо са 90. На 20 януари за пръв път през новата година руската армия успя да хвърли над 100 авиационни бомби, което ставаше всеки ден месеци наред преди 20 ноември, 2024 година. А от 90-те авиационни бомби, цели 31 са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия: Ефектът от далекобойните удари: Русия трудно използва вече най-страшното си оръжие

SOF operators cleared enemy positions and brought in a friendly unit.

И още – руският артилерийски обстрел пак се разшири като мащаб, над 6000 изстреляни снаряда за деня, т.е. 1000 увеличение на дневна база. Руснаците са използвали и 2900 FPV дронове-камикадзе т.е. около 250 повече на дневна база.

Най-горещото направление си остава Покровското – 61 отбити руски пехотни атаки там т.е. явно съсредоточаване на руската армия предимно в един участък на фронта. Още 8 са руските пехотни атаки в съседното от юг Новопавловско направление, където основна руска цел е Велика Новоселка. В Лиманското направление са станали 13 руски пехотни атаки, в Купянското направление са били 10. Посочените от украинския генщаб места на боеве в двете направление подсказват, че руснаците имат предмостия през реките Жребец и Оскол и се стремят да разширят позициите си там (в Купянското направление – село Двуречна, в Лиманското – при Терно и към Колодяз). "Руснаците окупираха Терно. Момчетата се оттеглиха и заеха нова отбранителна линия, докато продължават операции, които удържат участъка между Терно и Ямполовка. Руснаците претърпяха огромни загуби, просто невероятни, и битката за тях продължи цяла година. Честно казано, селото можеше да се задържи и по-дълго, ако не бяха грешките на командирите на някои части", обобщава украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от лейтенант с позивна Алекс. Няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни атаки – дори в Курска област са само 7.

За Покровското направление украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец твърди, че руското командване „Център“ е получило картбланш да използва всичките си резерви на южния фланг на град Покровск, специално части от 30-та мотострелкова бригада. Припомняме, че точно в Покровското направление се появи на посещение началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов. Ако действително е така, то първоначалната преценка на Машовец, че няма да има обкръжение на Покровск с моментните ресурси, с които разполага руската армия, се потвърждава – ще има опит за директна атака от юг. Украинският военен експерт констатира, че руската армия опитва да разшири възможно най-много фронта от юг на югозапад при Покровск – по думите му, в доста тесен участък от 6-7 километра (между селата Солено и Шевченко) действат цели 3 руски мотострелкови бригади, един танков, един мотострелкови и един стрелкови полк. "Противникът успя да осигури тактически пробив с обща дълбочина до 6,5 км и да прекъсне пътя Покровск-Межово. В момента в този район руските части водят тежки боеве за овладяване на селата Котлино, Удачно, Зверово и Успеновка. Темпото, както виждаме, никак не е впечатляващо“, казва още Машовец в анализа си. Украинският военен телеграм канал "Офицер+" добавя, че по линията Котлино – Удачно руският натиск се засилва, но Нововасильовка още не е под сигурен руски контрол, украинските позиции между това село и Новоелисаветовка също удържат. ISW посочва на база геолокализирани видеокадри, че има руски позиции в южната част на Котлино и че Зелено, Вовково и Нови Труд са превзети от руската армия. Машовец признава и, че руснаците опитват да пробият напред и на северния фланг на Покровск – при Мирноград, по линията до Николаевка по-на юг, но според Машовец това е с цел украинската армия да прати резерви и да отслаби позиции, а не с цел да се осъществи напредък за обкръжение на Покровск. Украинският военен експерт изрично казва, че в района на Воздвиженка руснаците много се бавят и още не са стигнали кръстовището на пътя Бахмут - Константиновка - Покровск, както и не са превзели Елисаветовка и Барановка.

This is how the main street and houses look like after yesterday's shelling by Russians.

Yesterday morning, Russian armored vehicles advanced toward Ukrainian positions near Pishchane. The "Achilles" UAV battalion, together with guards from the 1st "Bureviy" brigade and 77th Airmobile Brigade, destroyed the armor before the mine-clearing tank could clear the way for…

За Новопавловското направление Машовец отчита постепенно отстъпление на украинските части от последните им защитни позиции в Кураховското направление, основно по река Мокра Яла (Дачно, Зеленовка, Янтарно, Суха Яла). Идеята е да се удържи колкото се може повече село Андреевка и да се пази участъка от пътя Запорожие - Донецк между селата Дачно и Улакли. Дачно руснаците го щурмуват от 3 страни, но още не могат да го превземат, казва украинският военен телеграм канал "Офицер+". При Зеленовка украинците още уверено държат позициите си и дори изтласкаха руснаците от някои позиции северно от самото село, добавя Машовец и уточнява: Линията Розлов – Константинопол – Андриевка – Улакли е основна руска цел, идеята е да може да бъде завършено обкръжението на Велика Новоселка на юг (Розлов – Константинопол) и да се окаже още натиск на север, към южния фланг на Покровск (път Т0515). За Велика Новоселка Машовец директно казва, че борбата там приключва, руснаците са влезли в югоизточната част и в югозападната част на населеното място (откъм Времеевка) и е въпрос на време да го превземат. Но това въпреки всичко няма да е съвсем лесно и без руски жертви, защото руснаците трябва да преминат реките Мокра Яла и Кашлагач, за да влязат от север и изток във Велика Новоселка. Въпрос на време обаче е украинците да се изтеглят към Бурлатско, смята Машовец.

В заключение той казва – в Покровск руснаците търсят как да атакуват директно през по-слаб участък на украинската защита, същото е и на запад от Курахово, но за Велика Новоселка руската тактика все още залага на обкръжение.

A Ukrainian trench in the area of Velyka Novosilka. Had some tea and back to "work" again.

В Курска област има руски напредък до западните покрайнини на Викторовка и югозападно-северозападно от Николско, което се намира до Викторовка – районът е северозападно от Суджа. Напредъкът е на цената на сериозни жертви. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, потвърждава информацията, докато колегите им от "Два майора" се хвалят как било освободено село Николаево-Дарино, Кореневска община, за което руските военнопропагандни телеграм канали твърдяха, че е сторено още миналата година.

A Ukrainian drone powerfully liberated a civilian house in the Kursk region from Russian soldiers.

