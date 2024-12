Ефектът от далекобойните удари: Русия трудно използва вече най-страшното си оръжие

Използването на най-страшното руско оръжие в тази война - коректируемите авиационни бомби (КАБ) е спаднало до най-ниските нива от началото на войната. Това пише украинският OSINT изследовател Виталий в профила си в Х.

Той е анализирал ежедневните доклади на Генералния щаб на украинската армия. Според данните броят на КАБ-овете, които руснаците хвърлят върху Украйна, непрекъснато намалява от средата на ноември. Според графиката най-ниският брой досега е бил на 2 декември - под 30, докато в пика им в края на октомври и първата половина на ноември броят им достигаше 150 на ден. Броят им за тази нощ, 6 декември, също е само 31, от които 17 са в руската Курска област, където или се опитват да поразят навлезлите на руска територия украински войски, или ги изпускат, както често се случва. Заплахата от ракетите ATACMS и Storm Shadow върху най-ефективното руско оръжие почва да оказва влияние

На какво се дължи този сериозен спад? На първо място без съмнение на атаките на украинските въоръжени сили с далекобойните ATACMS. Това принуждава руснаците да изтеглят самолетите си към по-отдалечени летища. Анализаторът предполага, че руснаците са заети в момента да изграждат хангари по летищата и именно затова са изтеглили бомбардировачите си.

