Проблем: Путин има нужда от 50 000 военни, за да си върне Курска област (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската армия ще трябва да прехвърли значителен брой сили от Украйна или да вкара оперативни резерви, за да отблъсне украинските сили от Курска област, или пък и двете.

От колко сили се нуждае Русия?

The New York Times излезе с материал, в който се цитират неназовани американски служители - те правят оценка, че Русия вероятно се нуждае от 15 до 20 бригади - или поне 50 000 военнослужещи, за да изтласка украинските сили от Курска област, където те пробиха на 6 август. САЩ оценяват, че руските военни ще трябва да пренасочат военни от Източна Украйна или да използват резерви, натрупани за планираната лятна офанзива, или и двете, за да успеят да си върнат територията. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) вече наблюдава съобщения, че руските военни са прехвърлили елементи от няколко батальона, полка и бригади към Курска област - предимно от сектори в Украйна, които се считат за по-малко приоритетни.

Преди около седмица The Wall Street Journal съобщи, че източник, запознат с украинската операция в Курска област, е заявил как до 14 август руските сили са прехвърлили там около 5000 души от неуточнени райони в Украйна. Той е преценил, че руските сили вероятно ще се нуждаят от над 20 000 души подходящо обучен персонал, за да си върнат територията в региона.

Междувременно NYT пише, че украинските сили все още не са изградили голяма система от отбранителни окопи, не са минирали Курска област и не са поставили противотанкови заграждения.

Руснаците пък правят именно това - мониторинговата група Frontelligence Insight, зад която стои украински офицер от запаса с прякор Tatarigami, съобщи, че за две седмици руската армия е изградила пълноценна отбранителна линия край Курската АЕЦ. Паниката, че украинците ще я превземат, е голяма: Киев след обвиненията на Путин за атака по АЕЦ "Курск": Русия може сама да извърши тази провокация. Според картата, публикувана от мониторинговата група, разширени отбранителни позиции се изграждат не само край Курчатов - града, до който е АЕЦ "Курск", но и на запад - край Лгов (фронтовата линия оттам е на около 30 км).

Frontelligence Insight: Russian Army has built a full-fledged defense line near the Kursk NPP in two weeks



According to the map, extended defensive positions are being built not only near Kurchatov but also to the west - near Lgov (the front line from there is about 30… pic.twitter.com/bqmyeUIQQo — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2024

Frontelligence Insight също така съобщава, че руските сили може би разширяват тези отбранителни линии в защитни пояси, които биха ги скрили от погледа на сателитите.

3/ After completing the initial trench digging within the first few days, Russian forces secured the necessary equipment and materials to reinforce the trenches with logs and wood. Satellite imagery shows multiple excavators in the area. pic.twitter.com/XAMpK0qEoN — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 23, 2024

Военните действия в Курска област

На 24 август украинските сили продължиха настъпателните операции в рамките на основните си направления в Курска област - нито руските, нито украинските военни постигнаха значителен напредък. Някои руски военни блогъри твърдят, че руснаците са превзели отново Борки (югоизточно от Суджа), но поддържаният от бивш говорител на военното министерство в Москва Telegram канал "Рибар" твърди, че тези съобщения не са потвърдени. Друг военен блогър - "Дневник Десантника" - твърди, че боевете са продължили и югоизточно от Борки - в близост до Спално, Крупец и Камишно. Като цяло в Z-каналите се твърди, че украинските сили се опитват да заобиколят Коренево (на северозапад от Суджа, една от най-западните точки на настъплението), като атакуват край Олговка, и че руските сили също са отблъснали атаки край Комаровка (югозападно от Коренево) и Снагост. Украинците атакуват и край Малая Локня (северно от Суджа), Черкаското Поречие (североизточно от Суджа) и Руска Конопелка (източно от Суджа).

Съобщава се, че елементи от руската 810-а пехотна бригада (Черноморски флот), чеченците от „Ахмат“ и вероятно сили от 30-и мотострелкови полк, които са към Ленинградския военен окръг, защитават Мартиновка (североизточно от Суджа) от украински атаки с малки пехотни групи и подкрепа от бронирани машини. Има и руски твърдения, че руснаците са отблъснали украинска диверсионно-разузнавателна група край Камишевка (североизточно от Малая Локня).

Ukrainian forces are using Polish PT-91 Twardy tanks in Russia's Kursk region, which were delivered over a year ago, according to Polish President Andrzej Duda. pic.twitter.com/6y7VQ9M0iz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2024

В обзора си от тази сутрин "Рибар" пише, че украинците търпели "значителни загуби в личния състав и техниката", но се опитвали да се придвижат напред. "Тежки сражения с висока интензивност се водят едновременно в редица населени места в региона, руските въоръжени сили са изтеглили резерви, включително 11-а отделна въздушнодесантна бригада. След като унищожиха мостове в Глушковски район, украинските въоръжени сили нанасят удари по нашите речни преходи с HIMARS, което ограничава възможността за евакуация на цивилното население и усложнява военната логистика", бие тревога бившият говорител на руското МО Михаил Звинчук, добавяйки, че има и обстрел по Лгов.

Колко обаче цивилното население се вълнува, че е защитавано от украинците, а не от руснаците - вижте:

Residents of Sudzha quite happy to be with Ukraine! pic.twitter.com/3adx0EdcPX — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 25, 2024

Още един пример: руският военен кореспондент Сладков, който в момента се намира в Белгород, наблюдава тревожна тенденция - местните жители са недоволни от неспособността на руските военни да ги защитят. Според него недоволството става все по-силно изразено.

Russian war correspondent Sladkov, currently in Belgorod, observed a troubling trend: local residents are dissatisfied with the Russian military's inability to protect them. According to him, the discontent is growing quite vocal. pic.twitter.com/4iNwcfG74K — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 25, 2024

Войната в Украйна - останалите сектори от фронта

От сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия от 25 август става ясно, че интензивността на боевете е станала още по-висока - 160 сблъсъка през последното денонощие в сравнение със 149 на 23 август. По традиция, най-горещо е в Покровското направление, където украинците са отблъснали 58 сухопътни нападения, по данни на генщаба. Най-голямата концентрация на нападения е била в близост до Новогродовка и Калиново.

(КАРТА) Украинската мониторингова група DeepState вече отчете руско присъствие в Новогродовка, където руснаците се опитвали да овладеят напълно високите сгради и да се укрепят. Според украински източници руските сили са поели контрола над Завитне и Новожелано, на югоизток от Новогродовка. Напреднали са към Птиче, Мемрик, Михайловка. Атаките по Гродовка продължават. Комишивка също изглежда загубена, но потвърждение за това няма (КАРТА). Покровск е на само 10 км, пише "Рибар" и твърди, че украинците не могат да стабилизират фронта там и губят бързо селища.

Украински активисти потвърждават, че руската армия продължава да напредва с бързи темпове към Покровск и че в района очевидно има толкова малко пехотинци, че командирът на бригадата вече изпраща в окопите пилоти на дронове, пише анализаторът на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке.

Die ukrainische Front ist aufgrund des Personalmangels so löchrig, dass russische Einheiten zu Fuß an der Verteidigern vorbei und durch die Stadt marschieren können und im Zentrum einen Hinterhalt für einen ukrainischen Panzer gelegt haben.

➡️Man beachte auch die geringen… pic.twitter.com/maqdEiQBC3 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 24, 2024

На второ място по интензивност на боевете е Краматорското направление с 19 руски атаки при Часов Яр, Калиновка, Григоровка, Предтечино. А на трето място - Кураховското направление, където руските сили са нападнали украинците 18 пъти за денонощието.

(КАРТА) В Торецкото направление е имало 14 руски атаки, включително при самия Торецк и село Ню Йорк. Докато продължават тежките боеве, група украински защитници се е оказала в обкръжение в Ню Йорк. През последните 24 часа са предприети мерки за спасяването им, но резултатът все още е неясен, казват украински източници. А ето какво пише "Рибар" за тази част от направлението: "Укрепеният район като цяло е изграден от врага от 2014 г. насам. Напредването на руската армия в тази посока е възпрепятствано от отбранителни съоръжения и особености на терена".

За разлика от Харковското направление, където руснаците са атакували само три пъти, в Купянското и Лиманското направление е имало по 14 нападения. С особено внимание се гледа на Макеевка - в сектора към Лиман, след като украинците извършиха успешна контраатака там преди дни: Елитни украински войници, тръгнали от "Азов", обявиха успех в контраатака в Лиманското направление (ВИДЕО).

(КАРТА) Северно от Макиевка в Луганска област украинските части са напреднали западно от Нововодяне - малко по-широко, отколкото бе съобщено по-рано, пише следящият отблизо военните действия украински профил в социалната мрежа X NOELReports.

Далекобойните оръжия отново са тема

Междувременно западните медии продължават да развиват темата за нуждата на Украйна от ракети и други оръжия с далечен обсег на действие. На 23 август Politico съобщи, че неназован високопоставен служител на администрацията на Джо Байдън, отговарящ за националната сигурност на САЩ, е заявил как руските власти са преместили някои цели извън обсега на предоставените от Запада ракети Storm Shadow и ATACMS. Твърди се, че руснаците са преместили 90% от самолетите, които нанасят удари с авиационни бомби от руското въздушно пространство, извън летищата в обсега на далекобойните ракети.

От ISW пишат, че са наблюдавали потвърждение за пренасочване на руски самолети към летища извън обсега на западните оръжия с голям обсег на действие, а докладваната намалена активност на руската авиация на целия театър на бойните действия съответства на тези съобщения. Според американските експерти обаче украинските удари с далечен обсег срещу военни цели в тила на Русия са от решаващо значение за деградирането на руския военен потенциал, а премахването на ограниченията върху използването на тези оръжия ще позволи на украинците да нанасят удари по широк кръг от важни цели, които са в основата на военните усилия на Владимир Путин. Според ISW това, че Русия мести самолетите си по-далеч, не значи, че Киев не може да нанася удари по други обекти със Storm Shadow и ATACMS. И дава пет конкретни примера със сателитни снимки - вижте ги тук. Това може да създаде проблеми при вземането на решения от страна на издирвания от съда в Хага диктатор, смятат анализаторите. Междувременно The Guardian съобщи как Киев продължава с натиска към Великобритания за позволение да използва Storm Shadow за удари по обекти дълбоко на руска територия.

Атака с ракети и дронове

През нощта Русия е атакувала Украйна с дронове и ракети, а украинските ВВС обявиха какво е свалено:

8/9 безпилотни самолета "Шахед";

0/1 крилата ракета „Искандер-К";

0/1 балистична ракета "Искандер-М";

0/6 крилати ракети X-59/69.

Военновъздушните сили съобщават, че повечето от ракетите не са достигнали предвидените цели. Нападнати са Черниговска, Сумска, Донецка и Харковска област. В Харковска област обаче са ранени 8 души в резултат на удара. Трима журналисти са засегнати от попадение в хотел в Краматорск, Донецка област - става въпрос за граждани на Украйна, САЩ и Великобритания. Двама от тях са ранени, а друг остава под развалините, съобщават украинските власти. Издирвателните операции бяха прекъсвани няколко пъти през нощта поради заплахата от обстрел.

„Активната фаза на детонация“ в склада за боеприпаси, атакуван вчера край Воронеж, е приключила, съобщиха руските власти: След атаката с дронове: Извънредно положение в част от Воронежка област.

Безпилотни летателни апарати атакуваха оръжеен склад през нощта на 24 август и оттогава взривовете там продължават. Повече от 600 души бяха евакуирани от района.