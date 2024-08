За успешно проведена контраатакуваща операция при село Макеевка, Харковска област, съобщава Трета щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Бригадата произлиза от бойци от полка "Азов" - тя се превърна в елитно звено на украинската армия.

Село Макеевка се намира в Лиманското направление, източно от река Жребец. В последно време точно там руснаците засилиха активността си - дни наред Лиманското направление е на второ или трето място по интензивност на боевете след Покровското направление.

"Основната задача на операцията беше да се удари настъпателният потенциал на 20-а армия на Руската федерация. За момента тази задача е изпълнена", каза командирът на бригадата полковник Андрий Билецки. 20-та обединена руска армия е най-голямото формирование в рамките на Руските въоръжени сили, а Трета щурмова бригада докладва за руски загуби в жива сила от 300 души (убити и ранени) за 4 дни.

Според сведенията от Трета щурмова бригада, руснаците се опитват да си върнат загубеното, използвайки главно системи за залпов огън и артилерия. Руската цел на този фронт е отблъскване на украинците на запад от река Жребец:

The Third Assault Brigade published footage of its offensive "somewhere in the Kharkiv region" and promised good news soon. pic.twitter.com/6k7qH0PUnK