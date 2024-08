Руски оръжеен склад в пламъци: Атака с дронове или с крилати ракети на руска територия (ВИДЕО)

Поредна атака с дронове стана тази в Русия - този път във Воронежка област. Има обаче предварителни данни, че всъщност ударът е нанесен с крилати ракети "Нептун" - те са украинско производство.

По предварителни данни е ударен склад за оръжие в Острогожск. Губернаторът на областта Александър Гусев признава в официалния си канал в Телеграм, че е имало атака, но от думите му излиза сякаш не е нищо особено. Първо съобщава, че имало свален дрон от самотелен тип и в резултат на това паднали отломки и избухнал пожар в местност със "суха трева". След това вече говори за още няколко свалени дрона и как паднали отломки довели до пожар заради "детонация на взривоопасни предмети".

Още: Какво порази Украйна на руското военно летище в Борисоглебск? (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Официално руското военно министерство твърди, че над Воронежка област са свалени 5 дрона, по 1 свален имало над Белгородска и Брянска област.

Дали обаче в Острогожск става въпрос за дронове - вероятно скоро ще има повече данни и картината ще почне да се изяснява, но има видеокадри със звук, за които се твърди, че отразяват първа украинска крилата ракета, летяща над руска територия - това ще трябва да се потвърди.

Още: Зеленски предупреди руските региони, от които се изстрелват балистични ракети (ВИДЕО)

Possibly some of the first footage of a Ukrainian Neptune cruise missile screaming low over Russia. https://t.co/h6gi6RHxMi https://t.co/64RqhBHB34 pic.twitter.com/9408DV7hMV

Ukrainian forces reportedly carried out a successful cruise missile attack into Russia this evening.



Local outlets report that a Ukrainian Neptune cruise missile hit a Russian ammunition dump in Ostrogozhsk, Voronezh Oblast with secondary explosions and fire seen nearby. pic.twitter.com/7gOdGIqCQM