Протест във Варшава: Нетаняху да бъде арестуван, ако дойде - Трибуналът в Хага го поиска (ВИДЕО)

Голям протест с пропалестински отпечатък стана факт пред полския парламент. Причината - декларираната от полския премиер Доналд Туск позиция, че ако израелският премиер Бенямин Нетаняху дойде в страната, няма да бъде арестуван. Припомняме, че за Нетаняху е издадена заповед за арест от Международния наказателен съд в Хага - заради използване на глада като оръжие във войната в Газа, а Полша е страна, признала Трибунала в Хага.

Участниците в протеста обаче настояват за ареста на Нетаняху, ако пристигне в Полша, за да участва във възпоменателна церемония по случай 80-ата годишнина от освобождаването на концентрационния лагер Аушвиц.

Протестиращите викат "Свобода за Палестина" и "Нетаняху е терорист". В ръцете на участниците могат да се видят знамена на Палестина и дори знамето на Иран, което е комбинирано с палестинското знаме.

