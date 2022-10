"Психически нестабилни сме, имаме нулева подготовка": Изоставени руски войници изригнаха с видеообръщение

„Нито една пушка не е записана в нашите военни удостоверения. Това е по чл. 222 от руския Наказателен кодекс“, казва един от войниците във видео, разпространено в социалните мрежи. „Офицерите се държат с нас като със скотове“, провиква се друг. „Не сме нужни никому! Практически имаме нулева подготовка“.

Те не споменават Владимир Путин по име, но е ясно, че гневът им е насочен срещу него, тъй като той нареди мобилизацията в края на септември.

Войниците, за които не е известно към коя част на руската армия принадлежат, казват, че ядат само храна, която успяват да си набавят сами.

„Похарчихме всичките си скапани пари само за да ядем. Да не говорим за муниции...“, добавят те и показват, че имат изключително малко оръжия.

