Докато Украйна печели на бойното поле, Путин действа с тояга и морков срещу Кадиров и Пригожин

How the situation at the front changed during the autumn counteroffensive of the Armed Forces pic.twitter.com/j6H4lJWFA1

Вече са освободени намиращите се в Луганска област селища Хрекивка и Макиивка, които се намират на около 20 километра на югозапад от Сватово. Руските части не успяха ефективно да използват реките Оскил и Северски Донец като естествени защитни бариери пред украинското отстъпление и сега в западната част на Луганск има открит терен, за който няма данни руснаците са да укрепили и предвид показното с офанзивата в Харковска област спокойно може да се очаква бързо настъпление на украинските сили, анализира ISW. Факт е обаче, че Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, предупреди, че украинската армия скоро може да стигне до териториите, в които проруските сепаратисти и руската армия се укрепваха от 2014 година и там вече битката ще стане по-сложна. Към момента руснаците се подготвят за защита на Кремена и магистрала R66, която води до Сватово. Ако украинците пробият тази линия, те могат да застрашат Старобилск – ключова логистична точка за руската армия в цялата Луганска област. Поставят ли украинците под контрол R66, те ще могат да атакуват Кремена, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

Ukrainian Forces are advancing in Luhansk Oblast.

Where they have reportedly entered the villages of Hrekivka and Makiivka. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/Arfso30ozD — BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) October 5, 2022

Отделно, в сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия, изрично е посочено, че три автобуса с "поддръжници на окупаторите" са избягали от Сватово.

Soldiers of the special unit of the GUR of the Ministry of Defense of Ukraine KRAKEN successfully carried out the cleansing of the village of Borova in the Kharkiv region - they raised the flag over the city pic.twitter.com/vPVoE53FcA — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 6, 2022

В Херсонска област, украинското командване "Юг" потвърди освобождението на редица населени места, както вече беше уточнено в предните два дни – Любимивка, Крешченивка, Золта Балка, Биляивка, Украинка, Велика Олександривка, Мала Олександривка и Давидов Брид. Според украинските данни, при отстъплението си руснаците взривяват свои оръжейни складове, за да не бъдат пленени боеприпаси. Руски военни блогъри пък предупреждават, че украинците се готвят за атаки северозапдно от Херсон (ТУК и ТУК). Укрепване на позиции там би позволило на украинската армия вече да атакува директно Херсон.

Продължават и дългобойните украински обстрели по руски логистични обекти. Потвърдено е ударен СПА хотел в Херсон, където са се били събрали офицери от руското ФСБ. Убити са поне 7 руски офицери, а Олексий Арестович говори за поне десетима. Има и украински удари по цели до ВЕЦ Нова Каховка.

GeoConfirmed.



"At ~ 3:05am there were strikes in Kherson. Area of one famous Kherson hotel/brothel 'Ninel' became the target. At least 7 corpses were taken out. FSB officers lived there."



46.6370071, 32.6061019



GeoLocated by @bayraktar_1love https://t.co/Jw2FCMocOr — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 5, 2022

Продължават и военните действия в Запорожката област. По украински данни, руснаците са стреляли с ракети "Искандер" по инфраструктура в Запорожието. Руски обстрели е имало и в Днепропетровска и Николаевска област. Руската окупационна власт отново обвини украинците, че стрелят по АЕЦ "Запорожие" и ТЕЦ "Запорожие", като е повредена кула в ТЕЦ-а.

At least two people were killed in #Zaporizhzhia as a result of the rocket attack. The #Russians hit residential buildings, people are being pulled out from under the rubble.



The regions of #Kharkiv and #Dnipropetrovsk were also shelled. pic.twitter.com/hjma9LvveX — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2022

В Донецка област, Генералният щаб на украинската армия за пореден ден съобщава за отблъснати руски атаки към Бахмут – в Бахмутска област и при Соледар, както и при Зайцево и Майорск. Отблъсната е и руска атака близо до Новомихайловка, на 36 километра югозападно от Авдеевка. Новините от тази част на фронта са едни и същи вече над два месеца и категорично показват, че руснаците все още нямат силите за голям пробив, макар лидерът на т.нар. ДНР Денис Пушилин да не спира да пише в социалните мрежи как украинците отстъпвали от позиции при Бахмут, за което няма никакво потвърждение с геолокализирани кадри.

Ситуацията в Русия

Изглежда, руският президент Владимир Путин действа с всички сили, на принципа на тоягата и моркова, за да тушира вътрешното напрежение в Русия, станало особено видимо след обявяването на частична мобилизация и след серията руски неуспехи на фронта.

Чеченският лидер Рамзан Кадиров се похвали в канала си в Телеграм, че е получил чин генерал-полковник лично от руския диктатор Владимир Путин. По този начин Кадиров се изравнява по чин с генерал-полковник Александър Лапин, който Кадиров нападна вербално преди дни и обвини лично за руския провал в Лиман. Официално потвърждение на думите на Кадиров като публикуван документ от руска институция все още не може да бъде открит.

Друга важна новина – Алексей Слободенюк, управител на няколко проруски военни канала в Телеграм ("Вьiпускайте Z Кракена" и "Сканер"), е бил арестуван. Кадри от ареста публикува зам.-секретарят на Генералния съвет на "Единна Русия" (партията на Владимир Путин) Александър Кунщайн. Слободенюк е служител на ЧВК Вагнер, т.е. подчинен на Евгений Пригожин, Готвача на Путин. Именно Пригожин, заедно с Кадиров, яростно критикуваха в последните дни действията на руското военно командване в Украйна, особено по отношение на Лиман. А през телеграм канала "Сканер" минаваха сериозни критики към хора като руския външен министър Сергей Лавров, председателя на долната камара на руския парламент (Думата) Вячеслав Володин и говорителя на Путин и Кремъл Дмитрий Песков.

Оказа се и, че Владимир Путин лично е издал указ, с който е забранил да бъдат мобилизирани студенти, които учат задочно. При това Путин го е направил с уточнението, че руското военно министерство не е променило този критерий и се е наложило той да се намеси. Това е директен удар по реномето на руския военен министър Сергей Шойгу. Прогнозата на ISW обаче е, че Путин няма да уволни Шойгу и ще до задържи на поста му, за да го използва като удобна изкупителна жертва.

Допълнителен опит да се успокои руското общество е и откриване на гореща телефонна линия, на която работодатели да подават жалби срещу мобилизацията на техни служители, съобщава "Интерфакс".

