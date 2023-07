Путин каза какво става с "Вагнер", коментира и Украйна в НАТО

Думите на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор кореспондират доста забавно с прякора на ЧВК Вагнер и руските наемници по принцип - "Их там нет". Това беше стандартно отричане от Кремъл, че изобщо има такива наемници, въпреки очевидни доказателства за противното - след старта на войната в Украйна вече това отричане беше изоставено: Пред съда - руски военен призна, че е бил в "съседна държава, където ни няма"

"Е, ЧВК Вагнер не съществува", каза Путин, отговаряйки на въпрос формированието ще продължи ли като бойна част. Президентът отбеляза очевидното отдавна, че в Русия няма закон за частните военни организации, което означава, че "няма такова юридическо лице". "Групата (Вагнер) съществува на практика, но юридически не съществува", цитират се думите на Путин в публикацията, пише БГНЕС. "Това е отделен въпрос, свързан с реалната легализация. Но това е въпрос, който трябва да се обсъжда в Държавната дума, в правителството. Това не е лесен въпрос", каза Путин. Неясно защо не е лесен, след като има закон.

Диктаторът смята, че в ситуацията около ЧВК Вагнер всичко е "много просто и очевидно за руското общество". "Обикновените войници на "Вагнер" се биеха с достойнство. Фактът, че те участваха в онези събития, буди съжаление... Ще го кажа така, много внимателно...", добави Путин.

За срещата на Путин с Пригожин и командири на "Вагнер" на 29 юни, за която първо се разбра от данни на западното разузнаване, Путин обясни, че е дал "оценка на това, което са направили на бойното поле, а от друга страна, на това, което са направили по време на събитията от 24 юни", а също така "показах възможни варианти за по-нататъшно преминаване на тяхната служба, включително за бойни цели".

Според "Комерсант" Путин е казал, че е предложил на участниците в срещата няколко варианта за работа, включително под ръководството на техния непосредствен командир с позивна Седа, под чието ръководство бойците на "Вагнер" са служили през последните 16 месеца. "Можеха всички да се съберат на едно място и да продължат да служат. И нищо нямаше да се промени за тях. Те щяха да бъдат водени от същия човек, който беше истинският им командир през цялото това време. Мнозина кимнаха, когато казах това. Основателят на "Вагнер" Пригожин, който седеше отпред и не видя това, каза след като изслуша: "Не, момчетата не са съгласни с такова решение", разказал Путин.

На този фон, в социалните мрежи обикаля поредно видео, в което човек, представящ се за командир в ЧВК Вагнер с позивна Берсерк, говори какво ще стане с наемниците. Той твърди, че тепърва всичко започва за частната военна компания на Пригожин и добавя, че говори от Беларус.

A man who calls himself a "Wagner field commander, call sign Berserk" recorded a video thanking supporters of the terrorist group and stating that "everything is just beginning for Wagner who is ready for global events and turmoil". He seems to be hinting at having a good rapport… pic.twitter.com/UXAxzpaCwU