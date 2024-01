Путин лично превключи на антиджендър пропаганда (ВИДЕО)

Още: Лавров го обърна на джендър и за тоалетна, а в Русия се хвалят, че сложили врата на обществена тоалетна (ВИДЕО)

"Тези, които напуснаха, имат все по-нарастващо желание да се завърнат в родината си. Трудно е да се отглеждат деца в условията, които предлагат някои западни държави. Извинете ме, но общи тоалетни за момчета и момичета вече са широкоразпространени, а тези, които някога напуснаха заради други причини, вече започват да се връщат или мислят да се върнат", заяви той.

"Много е трудно за хора с традиционна, нормални, човешки ценности да живеят по този начин. И ние правим всичко по силите си, за да запазим тези ценности - да съхраним културния код на нашата страна", каза още Путин.

Putin said that more and more citizens who have left Russia dream of going back because in the West there are "common toilets for boys and girls everywhere". pic.twitter.com/hhfajTmZHl