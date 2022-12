Лавров го обърна на джендър и за тоалетна, а в Русия се хвалят, че сложили врата на обществена тоалетна (ВИДЕО)

В случая става въпрос за руския външен министър Сергей Лавров, който реши да се заиграе на любимата на руската пропаганда тема – джендър. Този път Лавров описа как било "нечовешко", че в Швеция, по време на среща на ОССЕ през 2021 година, го насочили към унисекс тоалетна. Или както Лавров я описва – за джендъри. Преживяването за руския външен министър било "нечовешко" - не става ясно обаче какво точно има предвид той, след като в такива тоалетни си има отделни кабинки.

Sergei #Lavrov told of a shocking discovery of a gender-neutral toilet in #Sweden and told how "unhuman" it was. pic.twitter.com/H134ePI6ga