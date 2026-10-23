Путин: Може да има споразумение за Украйна, но ще постигнем всички свои цели (ВИДЕО)

"Мисля, че можем да постигнем споразумение за мир в Украйна. Съгласни сме с това. Но ако някой иска другояче, добре, ще бъде другояче. Но ние при всички случаи ще изпълним задачите си и всички цели на "специалната военна операция" ще бъдат постигнати". Това заяви в интервю за канала "Россия 24" руският президент Владимир Путин.

Putin on Ukraine: I think that we can reach an agreement. We agree with that. But if someone wants otherwise, fine, it will be otherwise. But in any case, we will accomplish our tasks, and all the goals of the "special military operation" will be achieved. https://t.co/qjXsjocMNf — Clash Report (@clashreport) October 22, 2026

Той отново защити тезата си, че окупираните от руските части територии са руски. "Земите, загубени от Киев, не са "техни територии", те са исторически руски земи. Още повече, че хората, живеещи на тези територии, гласуваха първо за получаването на независимост, а после и за присъединяването им към Руската федерация", каза Путин.

Putin on Ukraine: The lands lost by Kyiv are not "their territory"; they are historically Russian lands. https://t.co/fbEJV4IypJ — Clash Report (@clashreport) October 22, 2026

Зеленски: Русия се е появила, след като Украйна вече е съществувала

Припомняме, че по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е създадена, когато страната му вече е съществувала. "Украйна е наследник на Киевска Рус, велика държава, която е била добре позната, поне на европейския континент. Тя е имала развита цивилизация, собствено изкуство, свои традиции и т.н. Русия дори я е нямало тогава. Русия се е появила, след като Украйна вече е съществувала." Това припомни Зеленски в интервю за подкаста The Diary Of A CEO с водещ Стивън Бартлет.

Зеленски заяви, че Путин умишлено прескача тази част от историята и "започва с революцията". "Защо от Октомврийската революция от 1917 г. нататък? Защото говори за историята на Съветския съюз, а не за историята на Русия или за историята на Украйна", каза Зеленски.

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Той добави, че по този начин Путин изпраща определен сигнал на руснаците. "Децата получават информация в училищата. Те не се задълбочават в нея. Той им изпраща сигнала, че техният живот е Съветският съюз и че там ще се върнат", каза Зеленски.