Ядрено оръжие при "Вагнер" в Беларус. Картината на фронта в Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ)

Според Федерацията на американските учени съоръжението е завършено още през април, 2023 година. Сателитни снимки на Maxar показват четири ракети "Искандер" точно извън хангара. Вероятно този хангар може да съхранява тактическо ядрено оръжие. А според проекта „Беларуски гаюн“, членове на ЧВК Вагнер продължават да пристигат в Беларус, но без тежко въоръжение – имат защитени от мини модифицирани „Урал 4320“ камиони, но това изглежда най-значимата им техника, а тя не е бронирана военна машина.

Ситуацията на фронта в Украйна

"Превъртете новинарския обмен и пребройте колко важни високопоставени (руски) командири са загинали напоследък. Противникът може да си позволи да удари точно в цялата дълбочина на нашата оперативна формация, усложнявайки командването и контролна система. Благодарение на западните оръжия, той може да нанесе конкретни удари по нашата артилерия и бронирани машини, без които пехотата не може да устои. Повярвайте ми, нито един дрон, направен от нас на коляно, няма да може да се конкурира със Switchblade". Така в своя телеграм канал обобщава цялостната ситуация с украинската контраофанзива в Запорожието Александър Ходаковски, командващият отряда "Восток", част от милициите на т.нар. ДНР. Ходаковски добавя, че сега задачата на руската армия била да направи така, че победите на украинците да стават все по-малки и "скоро всичко, което ни взеха, да си го върнем с лихвите".

В този ред на мисли, руското издание "Вьорстка" публикува обширен материал, в който се обсъжда как Съветът за национална сигурност на Русия изобщо не е бил възхитен от инициативата да се увеличи горната граница на възрастта за служба в армията при наборниците от 27 на 30 години. Инициативата беше лично на руския военен министър Сергей Шойгу и Путин я е подкрепил, след като чул аргументите на Шойгу за липсата на достатъчно войници в Украйна. Но все повече хора в партията на Путин "Единна Русия" са загрижени от предприеманите от него мерки предвид и наближаващите местни и регионални избори в Русия – как точно в крайна сметка ще реагират избирателите на затягащите се заради войната в Украйна закони: Руската Дума реши: Наборната възраст е до 30 г., не напускаш страната след призовка

(КАРТА) Още вчера стана ясно, че има дани, че украинската армия е разширила зоната си на пробив в направлението Орехов – Токмак – Работино, специално при Камянско: Данни за нови украински пробиви, Песков казва: Готови сме за преговори (ВИДЕО). Това обаче все още не е потвърдено с геолокализирани кадри. Основните битки остават при Работино – на 10-12 километра южно от Орехов, като популярният руски военен телеграм канал "Рибар" твърди, че украинците успели да заемат нова изгодна позиция в горския пояс при селището.

Ukrainian artillery is pounding Russian positions south of Orikhiv. Lots of burning Russian positions can be seen.

(КАРТА) Но потвърдената новина е, че украинските военни установяват нови позиции на източния бряг на река Днепър. Отделно, в руското телеграм пространство поястоянно има твърдения, че украинците увеличават разузнавателно-диверсионните си групи в района на Антоновския мост.

По направлението Велика Новоселка – Бердянск има украински източник, твърдящ, че украинците вече са достигнали на 10-12 километра от основните руски защитни съоръжения, които са предвидени за същинската защита на Бердянск. Това обаче не е потвърдено – основните боеве сега изглежда са за Урожайно, на 9 километра южно от Велика Новоселка, след като Старомайорско беше превзето от украинците. Украинският генщаб съобщи за пореден неуспешен опит на руснаците да си върнат загубени позиции при Ровнопол, на 10 километра югозападно от Велика Новоселка.

(КАРТА) В направлението към Бахмут украинците оказват много силен натиск по южния фланг. Украинските данни са, че де факто Андреевка (10 километра южно от Бахмут) и Курдюмовка (12-15 километра южно от Бахмут) вече са изоставени от руснаците. Командващият Трета щурмова бригада на украинските сухопътни сили (създадена на основата на полка "Азов") Андрий Билецки обяви 1200 метра напредък преди денонощие. А командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски коментира, че основната задача на украинците сега е да сломят руската артилерия при Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (населени места, намиращи се между 5 и 15 километра южно от Бахмут).

The 2nd mechanized batallion of the 3rd separate assault brigade clears more and more trenches near Kurdyumivka and captures Russian soldiers.

Руските военни блогъри обаче масово твърдят, че руснаците удържат в Клещеевка и още я контролират, макар че има твърдения на отделни руски източници, че в селището все още текат боеве тоест засега пълен контрол върху него няма нито една от двете страни и развръзката предстои. Има и спекулации, че руснаците се канят да контраатакуват по целия южен фронт при Бахмут, за да си осигурят време да изградят по-добри защитни позиции, на които са се оттеглят: Бойци от "Ахмат" отстъпват при Бахмут - ще има ли пак жест на добра руска воля? (ВИДЕО)

The AFU is already on the northern outskirts of Kurdyumivka.



📍48.47689173514522, 37.949333351931685 pic.twitter.com/5kjG9V6V9Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 28, 2023

В Луганска област, руснаците държат инициативата – има геолокализирани кадри, показващи как войници от 21-ви моторизиран полк пресичат река Жребец при Кармазиновка, на 12 километра югозападно от Сватово. Руското военно министерство добави, че има руски напредък от 1,5 километра при Сергеевка (13 километра западно от Сватово) и 3 километра при Житловка (2 километра северозападно от Кремена). Визуално геолокализирано потвърждение на твърденията на руското военно министерство обаче още няма. Генерал Сирски призна, че някои от най-добрите руски войници атакуват по цялата линия Сватово – Кремена, но че украинската армия поддържа достатъчно стабилна защита.

Де факто руска блокада на Черно море

Говорителят на украинското командване „Юг“ Наталия Хуменюк съобщи, че украинските служби са прихванали радиоизлъчвания, в които руски военни кораби предупреждават цивилен кораб, че ще го считат за военна цел, ако се насочи и влезе в украинско пристанище в Черно море. Това изрично е отбелязано като акцент в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). А руски източници твърдят, че руското военно командване е наложило денонощно наблюдение на всички морски съдове, минаващи през Керченския проток – заради страх от украински морски дронове.

