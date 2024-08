Путин посети Беслан след дълги години игнориране на терористичната атака (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин посети училище №1 в Беслан - мястото на най-голямото терористично нападение в историята на Русия, станало през септември 2004 г. Тогава чеченски терористи взеха за заложници деца и техните родители с искане за признаване на Ичкерия за република.

В училище №1 загинаха общо 333 души, 186 от които бяха деца.

Putin visits Beslan after years of ignoring the terrorist attack



Putin visited School No. 1 in Beslan, the site of the largest terrorist attack in Russian history in September 2004. At that time, Chechen terrorists took children and their parents hostage, demanding recognition… pic.twitter.com/tsXL4cpQw6