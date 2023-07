Путин се изхвърли: Кримският мост нямал уж такова значение, но ще има ответни мерки (ВИДЕО)

Путин обяви днешния удар за терористичен акт и заяви "Разбира се, ще има отговор от Русия. Министерството на отбраната подготвя съответните предложения."

Същевременно руският диктатор се опита да омаловажи значението на моста за логистиката на руската армия като обяви, че ударът бил "без значение", тъй като оръжие и боеприпаси за руските сили "отдавна" не се транспортирали по Кримския мост. Това, според военните експерти, се разминава с истината и сега след като Кримският мост е изваден от строя поне за около месец, докато трае ремонтът, руските сили ще бъдат доста затруднени с превоза на военна техника и оборудване за частите си в Запорожието като ще трябва да разчитат предимно на сухопътния коридор. Сухопътният маршрут обаче също е военна цел за украинското командване.

