Тръмп е готов да остави Нетаняху да заличи Газа (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се готви да обяви планове за пълна окупация и анексиране на Ивицата Газа от страна на Израел. Това съобщиха редица израелски медии - i24NEWS, The Jerusalem Post, Канал 12 и Ynet, като за Ynet е известно, че поддържа тесни връзки с израелските разузнавателни служби. "Решението е взето", твърди политическият анализатор Амит Сега пред опозиционния Канал 12. Сега казва, че има информация директно от високопоставен източник от правителството на Нетаняху.

Че има обсъждане на такъв план стана ясно още в последната седмица на юли. Тогава по медиите се появи следната информация – стратегията на Нетаняху е на "Хамас" да бъдат дадени няколко дни, за да се съгласи на прекратяване на огъня и връщане на израелските заложници, които са в плен от 7 октомври, 2023 година насам. Ако това не стане – постепенно анексиране на Газа от Израел, на етапи – Още: Нетаняху готви анексиране на Газа, държави като Франция може да обявят независима Палестина

"Фокусирани сме да осигурим храна на гладуващите в Газа. Колкото до останалото, не мога да кажа – то зависи в най-голяма степен от Израел". Думите са на американския президент Доналд Тръмп, който е цитиран от "Ал Джазира". С тях президентът на САЩ потвърждава твърдения в израелски медии като Haaretz, че Тръмп е дал зелена светлина на Нетаняху да действа с Газа както намери за добре.

