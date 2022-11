Първи украински реакции за обявеното руско отстъпление от Херсон: Като говорят нещо, правят обратното

Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, беше категоричен в Twitter: "Действията говорят по-силно от думите. Не виждаме знаци Русия да напусне Херсон без бой. Част от руската армия е разположена в Херсон, допълнителни резерви са ангажирани с региона. Украйна освобождава териториите си на база разузнавателна информация, а не на режисирани телевизионни изявлелния".

Actions speak louder than words. We see no signs that Russia is leaving Kherson without a fight. A part of the ru-group is preserved in the city, and additional reserves are charged to the region. 🇺🇦 is liberating territories based on intelligence data, not staged TV statements.