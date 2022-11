Шойгу нареди: Руската армия отстъпва от Херсон

Военният министър на Русия Сергей Шойгу заяви, че животът на военните е по-важен. Затова отбраната на анексираната територия на Херсонска област ще бъде съсредоточена на левия бряг на реката, предаде "Медуза".

Руското издание "Известия" съобщи, че командващият обединените сили на руската армия в Украйна генерал Сергей Суровикин е докладвал днес на Шойгу за "маневрата на войските" в Херсонска област. Суровикин се е оправдал с намерението на украинската армия да нанесе удар по Каховската ВЕЦ, което щяло да доведе до опасни последици за руснаците.

"Целесъобразно е да се организира отбраната по левия бряг на река Днепър", е доложил ген. Суровикин, а Шойгу се е съгласил с него, информира и РИА Новости. Генералът каза и, че заради невъзможността за редовно снабдяване в достатъчен размер - както технически, така и като попълнения, има сериозна опасност ако не се предприеме отстъпление, руски части да бъдат обкръжени - специално в Нова Каховка. Суровикин обаче подчерта, че от началото на войната в Херсонска област украинците загубили 9500 войници (убити и ранени), а загубите на руската армия били далеч по-малки, защото, "както се знае", жертвите на атакуващите сили по принцип са повече от тези на защитаващите се.

Other important statements from Surovkin's report to Defense Minister Shoigu:



▪️The city of Kherson and adjacent settlements cannot be supplied and function under the current conditions.



▪️Russian troops will take prepared positions on the left bank of the Dnieper. pic.twitter.com/rkK9O4MtPg