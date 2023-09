Първите дами имаха среща на върха в Киев (ВИДЕО)

Стана ясно, че в срещата са участвали първите дами на Литва и Чехия, както и първият господин на на Словения. "Благодаря за участието на моите колеги — първата дама на Литва Диана Науседиене, първата дама на Чехия Ева Павлова и пърият господин на Словения Алеш Мусар", написа домакинът на срещата Олена Зеленска. На срещата са присъствала още първата дама на Сърбия Тамара Вучич, както и партньора на президента на Словакия.

Видео послание към срещата отправи съпругата на турския президент Ердоган - Емине. "Войните и природните бедствия причиняват травматични последици, които оставят трайни белези върху човешкия дух, каза първата дама на Турция. ОЩЕ: Първи учебен ден в Украйна: Ще се учи дори в метрото заради войната (ВИДЕО)

Според нея последиците от войната върху психичното здраве и нейното социално измерение често се пренебрегват.

В срещата е участвала и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, която благодари на съпругата на Зеленски - Олена Зеленска за организацията на тази среща. "Невидимите рани на младите украинци ще оставят траен белег. Трябва да им помогнем да се възстановят. Никой не трябва да бъде обект на стигма и дискриминация", каза Мецола.

