Първи учебен ден в Украйна: Ще се учи дори в метрото заради войната (ВИДЕО)

В Харков, 60 училища отвориха врати за учениците в ... метрото. Причината е очебийна – градът е на само 40 километра от границата с Русия и опасността от обстрел е висока. Затова и децата няма да учат в обикновени училища, а под земята.

This is how the school bell in the #Kharkiv metro sounds like



60 school classes will open in the Kharkiv metro. The city is located 40 km from the border with #Russia, and since the beginning of the war it has been constantly shelled. It has become unsafe for children to study… pic.twitter.com/Q9rUFHnfus — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2023

В Кривой Рог, родният град на украинския президент Володимир Зеленски, положението беше подобно – децата трябваше да отидат в бомбоубежищата заради сигнал за въздушна тревога. Там обаче засега не се планира учебната година да протече така, както в Харков.

В Киев положението също е военно – първият учебен ден беше прекъснат заради заплахи за заложени бомби.

Ukrainian schoolchildren spent the first of September (the first day of school) in the basement



An air raid alert was announced in Kryvyi Rih. The children had to go to shelter. pic.twitter.com/LY33OX9q1m — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2023

Една от основните промени на настоящата учебна година ще бъде нейната продължителност: според решение на правителството тя ще приключи с месец по-късно от обичайното - на 28 юни 2024 г. Причината – предвидено е да има един месец повече за наваксване, ако през зимата токът спира често и това налага и спиране на учебния процес. А токът може да спира често при интензивни руски удари.

Формата на обучение е разделена на три – дистанционно, присъствено и смесено. За да може училищна сграда да работи, тя първо трябва да е осигурила подходящо бомбоубежище – украинското образователно министерство счита, че повече училища отговарят на това условие спрямо миналата година. Създадени са и условия деца от училища без бомбоубежища да отидат да учат в такива със, за да може повече деца да учат присъствено. Но ако родителите не искат детето им да ходи на училище присъствено, няма проблем – то остава да учи от вкъщи.

"Разбираме, че учебната година ще бъде трудна, защото врагът не е изчезнал никъде и продължава ракетните атаки и атаките с дронове. Ще бъде трудно, но е много важно да разберем за какво да се подготвим", каза украинският омбудсман на образованието Сергей Горбачов пред УНИАН.

Окупираните от Русия украински райони

Междувременно, в руското телеграм пространство има дори мнения и дискусии как украинските деца масово искали да изучават украински език в окупираните от руснаците територии. По различни сведения, включително на украинските власти, окупаторите интензивно работят и изменят учебната програма там, където имат власт, включително чрез налагане на руския възглед.

В едно от мненията, надлежно цитирано от естонски блогър, следящ интензивно войната в Twitter, се говори как 46% от украинските деца в окупираните територии искали да учат украински език. Това е при положение, че има множество данни за изселване на украинци в Руската федерация, съответно на заселване на руснаци, особено в Мариупол – там има специални програми за много нисколихвени и дори нулеви жилищни ипотеки за хора с руски паспорт.

Съответно, въпросният руски пропагандист се възмущава как такива деца, които искат да учат украински език, нямало да бъдат интегрирани изцяло в руското общество.

На какво обаче се радват в Русия като образование, когато не говорим за Москва и Санкт Петербург - в Сахалин започнаха учебната година в недовършена сграда: