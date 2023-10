Ракети ATACMS: Примери с ВИДЕО колко са нужни на Украйна

Видяхте какво направиха 11 ATACMS на летищата в Бердянск и Луганск. Но ни трябват в много по-голямо количество, пише авторът и дава примери защо.

В началото на войната не митичните противотанкови Javelin и NLAW ни спасиха – спасиха ни ракетите "Точка-У". Благодарение на тях издържахме, докато ни доставиха първите HIMARS в началото на лятото на 2022 година, казва авторът и публикува видеа, за да подсили думите си:

It were Tochka-U's what destroyed several jets on Millerovo Airbase, Rostov, on Feb. 25, '22 (hello, escalation management 🤦‍♂️)pic.twitter.com/9CEjhiqrid — Voices of the Army 🇺🇦🔊 (@SmartUACat) October 26, 2023

Отделно, той публикува и спомен как 3-4 руски кораба са били успешно ударени в пристанището на Бердянск:

The destruction of Russian warships in Berdyansk was even worse than initially reported. Besides the destroyed Orsk LST, both Ropucha landing ships were heavily damaged too. One is even burning. #Berdyansk #Ukraine pic.twitter.com/f3IIdnl65t — (((Tendar))) (@Tendar) March 24, 2022

След първата половин година война обаче по-голямата част от украинския арсенал с "Точка-У" е изчерпан. А САЩ имат разновидност М39 ATACMS, които вече не ползват на активна служба, настоява авторът.

Ще има ли скоро военна помощ от САЩ?

С избора на Майк Джонсън за председател на Камарата на представителите в САЩ започват и преговорите с Белия дом относно помощта за Украйна. Джонсън не е съгласен да има единен пакет от 106 млрд. долара за Украйна, Израел и Тайван и иска за всяка от трите държави да се решава отделно. Той е отявлен привърженик на Доналд Тръмп и в миналото е гласувал против пакети за Украйна: Новоизбраният председател на Камарата на представителите иска преразглеждане на помощта за Украйна и Израел

Сега Джонсън обяви, че САЩ не могат да оставят Путин да спечели в Украйна, но и че конгресмените имат дълг да следят как се харчат парите на американските данъкоплатци.

The new house speaker, Republican Michael Johnson, said that the United States cannot allow Putin to win in Ukraine.



“Russia's victory may encourage and empower China in relation to Taiwan.”



He added that aid to Ukraine will require greater accountability. pic.twitter.com/k3Y87xvOAU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 27, 2023

Какво е ATACMS

Днес, 27 ноември, Военният телевизионен канал, който е медията на Министерството на отбраната на България, публикува експертен материал по темата. Накратко: балистични ракети "земя-земя" (отнася се за MGM 140) с точност до 10 метра от зададената цел, които са на въоръжение в САЩ, Южна Корея, Бахрейн, ОАЕ, Румъния, Гърция, Турция, Полша.

Ракетата АТАСМS тежи 1670 кг, дълга е 4 метра и има диаметър 610 мм. Размахът на стабилизаторите е 1,4 м. Работи с твърдо гориво. Различните варианти на ракетата имат обсег на стрелба от 140 до 300 км. Таванът на полета на ракетата е 50 км. Достига максимална скорост Мах 3. За изстрелването на ракетата се използват модернизираната верижна пускова установка M270. Ракетата MGM 140 се управлява с GPS – по-старата версия обаче работи с инерционна навигационна система, а не с GPS. Инерционната навигация е автономна навигационна техника, при която измерванията, предоставени от акселерометри и жироскопи, се използват за проследяване на позицията и ориентацията на обект спрямо известна начална точка, ориентация и скорост. Именно това прави този тип ракета по-трудна за "поразяване" от оборудване за електронно заглушаване.

