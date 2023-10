Руски страх: След ATACMS идват германски ракети. Даде ли САЩ по-стари ATACMS на Украйна?

Считаният за приближен до руското военно министерство руски телеграм канал "Рибар" обаче впечатлява. Неговият създател Михаил Звинчук е бивш говорител на руското военно министерство, беше награден от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин с включване още през 2022 година в работна група по организацията на мобилизацията и социалните въпроси за "специалната военна операция" (бел. ред. - наглото руско наименование на подпалената от Путин война в Украйна).

"Украйна ни нанесе един от най-сериозните удари за цялата война": Руснаците жалят (ВИДЕО)

В нарочна публикация руският телеграм канал пише следното: Всички западни публикации, че ракетите ATACMS уж са били доставени на украинските въоръжени сили само преди няколко дни, преследват една единствена цел - да узаконят началото на тяхното използване. Но всъщност те пристигнаха в Украйна през август. По същия начин западните медии съобщиха, че украинското формирование е изпратило ракетни системи за залпов огън HIMARS, (британските и френските) крилати ракети Storm Shadow/SCALP и други продукти, след като те действително са започнали да се използват в зоната на Северозападния военен окръг (на Руската федерация).

Следователно, очевидно в близко бъдеще трябва да очакваме обстрели с германски ракети "Таурус" (Taurus), които отдавна се съхраняват на склад близо до летищата Канатово и Озерное.

Припомняме, че германските далекобойни ракети все още официално не са на разположение на Украйна, тъй като германският канцлер Олаф Шолц ги спира, макар че по-голямата част от парламентарно представените германски партии подкрепят даването им на Украйна. По същия начин Шолц не искаше да даде на Украйна танкове "Леопард", докато САЩ не се ангажираха да дадат танкове "Ейбрамс": Германската ракета "Таурус": Новият проблем, летящ към руснаците (ВИДЕО)

Longer version of the video from the attacked airport of Berdyansk. At the end, Russians even run away to exploding ammunition. pic.twitter.com/i3u6DAQJQc

Изданието The Insider публикува в канала си в Телеграм карта, показваща кои руски военни летища са в обсега на американските ATACMS. Публикацията е припомняне - изданието казва, че едно от тези летища е именно в Бердянск:

Германският политически анализатор Юлиян Рьопке (основно работи за германския таблоид Bild) обаче казва, че САЩ са дали ATACMS с обсег 165 километра, а не 300. Освен това, Рьопке казва, че това е версия на ATACMS без GPS, за да се попречи на руските заглушаващи електронни и радиоустройства да действат срещу ракетите. Изглежда ракетите са с инерционна навигационна система. Инерционната навигация е автономна навигационна техника, при която измерванията, предоставени от акселерометри и жироскопи, се използват за проследяване на позицията и ориентацията на обект спрямо известна начална точка, ориентация и скорост. Заключението му се базира на снимки на осколки от ракета, ударила руското военно летище в Бердянск и разпространени от руски телеграм канали:

This also means that we are NOT talking about a range of 300 km, but only 165 km, reducing the area from which it can be fired towards occupied Berdiansk. pic.twitter.com/OTQLXQOG5g