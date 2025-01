Расте броят на жертвите на руска атака срещу Суми (СНИМКИ)

Девет са вече жертвите на руската атака с дрон срещу жилищен район в украинския град Суми. Сред загиналите има и три възрастни двойки, съобщиха украинските власти, предаде Франс прес. Тринадесет души са били ранени. Поразена е била многоетажна жилищна сграда. „Това е ужасна трагедия. Ужасяващо руско престъпление“, реагира в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски. „Изключително важно е светът да не спира да оказва натиск върху Русия заради този терор“, допълни той.

Суми, град, в който преди руската инвазия през 2022 г. са живели над 255 000 души, се намира близо до границата с Русия и често е бил обект на въздушни нападения. Той е атакуван от руснаците още в първия ден на инвазията. Руските танкове и части започват да се придвижват към Суми още на 24 февруари 2022 г. Боевете са в градски условия между украинските защитници и руските сили. В резултат на битката е опожарена църква. На 26 февруари отново избухват боеве по улиците на Суми. Руските сили успяват да превземат половината от града; до края на деня обаче, украинските сили си връщат отново целия град. Твърди се, че украинските сили също са унищожили конвой от руски камиони с гориво.

Another attack in the city of 📍#Sumy in north-eastern #Ukraine last night took civilian lives, leaving people injured and in the cold, as many homes had been damaged.

