Речено-сторено: Путин обнови руското правителство, дъщеря му е зад кулисите там

Вицепремиер и началник на кабинета на руското правителство - 41-годишната Ирина Окладникова вече заема поста, след като Думата (долната камара на руския парламент) одобри общо 5 промени в руското правителство, водено от Михаил Мишустин.

"След среща между руския президент Владимир Путин и премиера Михаил Мишустин бяха взети редица решения относно промени в кабинета на министрите. В съответствие с руската конституция, Михаил Мишустин внесе в Държавната дума одобрените от държавния глава кандидатури", съобщи по-рано правителствената пресслужба на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

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Другите промени

Антон Силуанов запазва поста си на министър на финансите и ще стане вицепремиер. Олег Кожемяко заема поста вицепремиер и пълномощен пратеник на президента в Далекоизточния федерален окръг, замествайки Юрий Трутнев.

Андрей Никитин става вицепремиер по транспорта, а Дмитрий Ядров, ръководител на Федералната агенция за въздушен транспорт, оглавява Министерството на транспорта. За Никитин изданието "Проект" вече публикува информация, че е свързан "по бизнес дела" с руския олигарх Аркадий Ротенберг, който е близък приятел на Путин.

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